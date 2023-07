Styrelse på kontrol med 64 meter lang båd

Ikke mindre end 3.101 tons fisk blev sidste år kontrolleret af Fiskeristyrelsen.

Det viser en netop offentliggjort kontrolrapport.

I 2022 gennemførte Fiskeristyrelsen således 2.273 fartøjskontroller og 1.956 kontroller af konsumlandinger af 3.101 tons fisk.

Grundlaget for de gennemførte fiskerikontroller i 2022 var 49.030 landinger af fisk med en samlet mængde på 640.996 tons.

I konsumfiskeriet efter arter som rødspætter, torsk, sej, kuller, jomfruhummer og rejer blev der kontrolleret 3.101 tons fisk ud af en samlet mængde landinger på 57.548 tons.

Desuden blev der i industrifiskeriet, der blandt andet omfatter tobis, sperling, brisling og blåhvilling, foretaget 163 kontroller af i alt 1.557 landinger.

- Fiskeristyrelsen arbejder målrettet efter at styrke kontrollen af fiskeriet ved hele tiden at være til stede, hvor og når fiskeriet foregår, samt at have øje på nye kontrolmetoder og teknologier. Det bidrager til at sikre overholdelse af reglerne i den fælles fiskeripolitik, og et bæredygtigt fiskeri som kan bestå i fremtiden, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Fiskerikontrol 2022 Kontrol af det erhvervsmæssige fiskeri foregår især som kontrol af fartøjer til søs, kontrol i havn ved landing og hos opkøbere.

Der blev gennemført i alt 2.273 fartøjskontroller, herunder 1.868 kontroller ved landing i havn og 405 kontroller til søs.

Der var i alt 45.254 konsumlandinger, hvoraf 1.956 blev kontrolleret enten til søs eller ved landing.

I det pelagiske fiskeri var der 528 landinger af arter som sild, makrel og hestemakrel, og der blev gennemført fysisk kontrol af 45 landinger. Fiskeristyrelsen VIS MERE

Fiskeristyrelsen fører ligeledes kontrol med, om reglerne for det rekreative fiskeri overholdes.

Der blev indløst i alt 193.326 lystfisketegn og 27.504 fritidsfiskertegn sidste år. 2.130 lystfiskere er blevet kontrolleret for gyldigt fisketegn.

Der blev konstateret 383 overtrædelsessager, som for eksempel kan omhandle ulovligt fiskeri af arter underlagt en fangstbegrænsning som laks eller torsk i Østersøen. 1.076 ulovlige redskaber blev beslaglagt.

Sådan foregår den daglige fiskerikontrol

Kontrollen til søs er den klassiske disciplin i kontrol af fiskeriet, der hvor fiskeriet finder sted. Ved kontrol til søs kan fiskeristyrelsens kontrolskibe via en boardingbåd gå om bord på fiskefartøjer, mens de udøver fiskeri.

I 2022 indviede Fiskeristyrelsen det nye kontrolskib Nordsøen, som afløste det 35 år gamle Vestkysten. Det 64 meter lange skib opererer i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat.

- Med det nye kontrolskib er Fiskeristyrelsen bedre rustet til at udføre kontrollen af fiskeriet ude til søs. Det væsentlige er, at kontrollere, hvordan fisken rent faktisk fanges, hvad der fanges, og hvor den fanges henne. Kontrollen omfatter derfor primært fiskeredskaber og fangster. Derfor er det vigtigt at være til stede, inden fangsten hales om bord, fortæller skibsfører på Nordsøen, Hanne Juul Jensen.

Landingskontrollen omfatter kontrol af den landede fangst, når fiskefartøjerne er kommet i havn. Her kontrolleres der blandt andet, om der er overensstemmelse med både art og mængde af fangsten i lastrummet og den fangst, der er angivet i fartøjets logbog.

- Når et fartøj er udtaget til landingskontrol, står vores kontrollører parat på kajen, når fartøjet lægger til. Her gennemgår vi lasten sammen med skibsføreren og kontrollerer blandt andet, at alt er registret og afskrevet korrekt på kvoten, at fisken er opbevaret i overensstemmelse med kravene om hygiejne og sikkerhed, ligesom vi tager stikprøver af fangsten i forhold til kontrol af både arter, mængder og mindstemål, fortæller vicefiskeriinspektør i Regional Kontrol Vest, Tim Schjoldager Rasmussen.