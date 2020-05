Tre personer varetægtsfængslet i sag om 39-årigs forsvinden

ELLING:Har en forsvunden 39-årig mand igen været udsat for en voldsom forbrydelse? Det er det spørgsmål, Nordjyllands Politi i øjeblikket forsøger at finde svar på.

Indtil videre er det lykkedes politiet at få varetægtsfængslet en 46-årig kvinde og en 45-årig mand, der danner par, samt en tredje mand, der blev varetægtsfængslet in absentia.

Parret blev anholdt torsdag i forbindelse med, at politiet foretog en omfattende ransagning på en ejendom nord for Frederikshavn. Politiet havde fået en mistanke om, at den 39-årige kunne have været udsat for en forbrydelse, da han på mystisk vis forsvandt i lørdags.

Men politiet holder kortene meget tæt til kroppen. Sagen bliver efterforsket som en drabssag, men det er indtil videre uvist, hvad de tre mistænkte er sigtet for.

Sagen bliver ikke mindre mystisk af, at den 39-årige har en voldsom fortid. For tre et halvt år siden var han nemlig tæt på at blive slået ihjel.

Udsat for brutalt drabsforsøg

Det var natten til 24. oktober 2016, hvor manden blev udsat for et brutalt drabsforsøg under et drikkelag i Elling.

Manden fik livsfarligt kraniebrud efter at være blevet slået med en gaffelnøgle, og han blev også stukket i maven med et ukendt våben. Herefter blev han overhældt med benzin og smidt ind bag i sin egen varebil.

Den 39-åriges liv blev formentlig reddet, fordi hans overfaldsmænd var berusede og kørte galt i krydset mellem Skagensvej og Tuenvej i Elling, da de var ved at påkøre en knallert.

De to overfaldsmænd, der dengang var 49 og 41 år, blev senere idømt henholdsvis syv år og seks et halvt års fængsel for drabsforsøget.

Elling-sagen var ikke alene brutal, men også mystisk. For ikke ret langt fra den forulykkede bil fandt politiet liget af en 50-årig kvinde - der var svigerinde til den 39-årige.

Det blev dog hurtigt slået fast, at kvinden ikke havde været udsat for en forbrydelse, men døde af alkohol og kulde.

Men hvad der var årsag til, at den 39-årige blev forsøgt dræbt, og at den 50-årige kvinde formentlig døde af kulde, da hun stak af fra volden, blev aldrig helt afklaret under retssagen mod de to mænd.

Og under en måned senere sad den 39-årig igen i retten. Denne gang var han selv på anklagebænken, fordi politiet havde fundet en skarpladt pistol i hans lejlighed.

En pistol, som den 39-årige gerne ville kendes ved, men som han havde til selvforsvar, forklarede han i retten. Ifølge den 39-årige var han blev truet på livet efter drabsforsøget.

Han blev idømt to et halvt års fængsel for at have været i besiddelse af pistolen.

Spørgsmålet er nu, om der var alvorlige trusler mod den 39-årige liv, og om nogen kan have ført dem ud i livet?

Hvad ved vi

Nordjyllands Politi ønsker som sagt ikke at oplyse, hvad de tre, der er sigtet i forbindelse med den 39-åriges forsvinden, konkret er sigtet for.

Men vi ved, at den 39-årige har været forsvundet siden lørdag. Her ringede han til sin mor og fortalte, at han var bange for noget. Han aftalte med moren, at han skulle komme over til hende, men det gjorde han ikke. Og siden har ingen set eller hørt fra ham.

Mandag blev den 39-årige efterlyst, da moren kontaktede politiet. Og efterfølgende foretog politiet blandt andet nogle afhøringer, som altså vakte mistanken om en forbrydelse.

Vi ved også, at den 39-åriges bil er blevet fundet forladt på Rimmen Station nord for Nielstrup, og at politiet har foretaget adskillige undersøgelser på ejendommen nord for Frederikshavn samt på andre adresser.

Men indtil videre uden at finde spor af den 39-årige.