Tre unge fængslet for voldsomt overfald: Den yngste er 15 år

FREDERIKSHAVN:I weekenden stod tre unge mænd tilsyneladende bag et overfald på en 18-årig mand i hans lejlighed i Frederikshavn.

Den 18-årige blev overfaldet, slået, sparket og fik peberspray, og søndag anholdt Nordjyllands Politi så tre personer, der er mistænkt for at stå bag.

Det drejer sig om en 19-årig mand fra Sindal, en 16-årig dreng fra Sindal og en 15-årig dreng fra Aarhus.

De blev alle fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Hjørring mandag formiddag, og er foreløbigt varetægtsfængslet i fire uger.

Det fortæller anklager Stine Eriksen til NORDJYSKE.

- Dommeren gav mig ret i, at der var en påvirkningsrisiko i forbindelse med efterforskningen, og derfor blev de varetægtsfængslet, siger hun.

De to under 18 år er fængslet i surrogat på en institution, mens den 19-årige, som var prøveløsladt for lignende kriminalitet, blev varetægtsfængslet i et arresthus.

Den 19-årige og den 15-årige nægter sig skyldige, mens den 16-årige fra Sindal erkender, at have sparket den 18-årige.

Ingen af de tre kærede varetægtsfængslingen.