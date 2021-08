Trine og Birgit healer mod corona-vacciner: Nu må de ikke kalde sig sygeplejersker

Der er masser af lys fra Kattegat og solen udenfor i den lille klinik, i en sidebygning til en idyllisk stråtækt ejendom, syd for Sæby.

Mor og datter - Birgit Lund Kjær og Trine Lund Kjær - byder smilende indenfor og fortæller om deres lille virksomhed, Lyscirklen, som tilbyder forskellige former for healing, clairvoyance og alternativ behandling.

- Det handler meget om at forvandle de mørke energier for at gøre plads til de lyse. Vi er bare kanaler og redskaber for det åndelige hierarki, som især min datter er i tæt kontakt med, forklarer Birgit Lund Kjær.

Det er efter min mening noget hokus pokus Kirsten Normann Andersen (SF), Sundhedsordfører, SF

Styrelse greb ind