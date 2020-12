Trist rekord i nordjysk kommune: Højeste antal smittede på et døgn

FREDERIKSHAVN:Det seneste døgn er 24 borgere blevet smittet i Frederikshavn Kommune - det er det højeste antal nysmittede på et enkelt døgn, og det bringer incidenstallet i kommunen op på på 90,7.

Det viser de seneste tal fra Statens Serum Institut (SSI), oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

- Det er problematisk, at vi pludselig ser så mange smittede. Den seneste uge har vi haft mellem 3-9 nysmittede dagligt, så det, at vi ser 24 nysmittede på en enkelt dag er en slem forskrækkelse. Det skal være et wake-up call for os alle. Det er alvorligt nu. Så jeg vil gerne opfordre alle til at kigge indad og finde ud ad, hvordan man bedst muligt kan bidrage til at bryde smittekæderne - og hvordan man bedst muligt passer på sig selv og hinanden, siger borgmester Birgit S. Hansen (S) i pressemeddelelsen.

Der er tale om en bred samfundssmitte på tværs af aldersgrupper.

- Vi er selvfølgeligt meget bekymrede, og samtidig er vi også spændte på at se, hvordan smittetallene ser ud i morgen. Vi skal finde ud af, om det høje daglige smittetal er et enestående tilfælde eller en ny tendens, hvilket vi selvfølgelig ikke håber. Vi håber derimod, at vi snart ser et fald i antal smittede efter indførslen af de seneste restriktioner i torsdags, siger Birgit S. Hansen.

Krisestaben i Frederikshavn Kommune mødtes lørdag eftermiddag for at diskutere udviklingen i smitten og vil i den kommende tid følge situationen.

- Selvom vi generelt set ligger i den lave ende i forhold til de andre danske kommuner, når det kommer til smittespredning, betyder det ikke, at vi kan slappe af. Når vi ser en så stor stigning i antal smittede, skal vi tage det alvorligt. Så skal vi ændre vores adfærd, siger borgmesteren.