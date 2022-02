Trussetyve slog til mod lingeriforretning

FREDERIKSHAVN:Især lyserøde og hvide trusser og bh'er var målet for indbrudstyve, da lingeriforretningen Spar Dame i Danmarksgade i Frederikshavn var udsat for indbrud.

Tyvene brugte to forsøg på at begå indbruddet. Første gang var natten til mandag, hvor hoveddøren blev brudt op. Her havde de godt nok været inde i butikken, men umiddelbart var der ikke blevet stjålet noget, fortæller politikommissær Peter Skovbak.

Men så omkring klokken 02.30 natten til tirsdag vendte tyvene tilbage og fuldførte trussetyveriet.

De kom de igen ind i butikken ved at bryde hoveddøren op, og indenfor stjal de 55 par trusser og 90 bh'er af mærket Triumph.

Tyvene fik også 40 Calvin Klein natbukser og 16 par strømper med fra indbruddet, fortæller politikommissæren.