Tryk på ved genbrugsplads: Folk væltede ind

FREDERIKSHAVN:Det gode vejr søndag fik rigtig mange danskere til at strømme til landets genbrugspladser med der affald, der gennem nogen tid med lukkede genbrugspladser åbenbart fortsat hober sig op ude hos folk.

Det mærkede man også søndag på genbrugspladsen på Stenvej ved Ravnshøj lidt vest for Frederikshavn.

- Folk væltede ind på pladsen, der blev ikke holdt afstand og der var slet ikke styr på, hvor mange der blev lukket ind på pladsen, mener således en bruger af pladsen Nicholai Rom, der var noget rystet over folk fremfærd.

Han var selv ude med lidt affald til genbrug. Men det fortrød han faktisk.

- På et tidspunkt søndag før middag var der kø i begge spor på vejen ind mod genbrugspladsen. Der holdt biler overalt, og det var nærmest umuligt at komme frem og tilbage, så vi kunne heller ikke få vendt om, da vi fortrød, at vi var kørt herud, fortæller Nicholai Rom.

2 er er tryk på genbrugspladserne her i en corona tid og det kan være vanskeligt at overholde reglerne. Foto: Kim Dahl Hansen

Han havde forventet, at der var mere styr på, hvor mange der blev lukket ind på genbrugspladsen, så folk kunne holde den fornødne afstand, som corona-reglerne foreskriver.

- De regler var efter min mening i hvert fald ikke overholdt, og jeg meldte det da også til politiet, siger Nicholai Rom.

Og der var da også mange på genbrugspladsen, lige da den åbnede ved 10-tiden.

Sådan lød meldingen i hvert fald, da nordjyske.dk kontaktede genbrugspladsen.

Her blev det oplyst, at de restriktioner, der gjaldt de første dage frem til i tirsdags med kun 15 biler på pladsen samtidig, er ophævet, så det nu er pladsfolkene, der frit kan skønne, hvor mange de vil lukke ind på pladsen samtidig.

Beskeden var da også, at der altid er et kraftigt tryk på at komme ind på genbrugspladsen, lige omkring åbningstidspunktet søndag klokken 10 - også før corona-virus holdt sit indtog i landet og hele verden.

Vagtchef Bruno Brix hos Nordjyllands Politi kender ikke til en politianmeldelse om sammenstimlen på genbrugspladsen.

- Men den kan sagtens være kommet uden mit vidende. Vi har vore tryghedsskabende patruljer, der kører rundt, hvor der kan være risiko for sammenstimlen af folk, og de har ikke meldt om noget ud over det sædvanlige. Faktisk er det mit indtryk, at nordjyderne holder ved og det går stille og roligt i overensstemmelse med reglerne ud fra det, vi kender til, siger vagtchefen.