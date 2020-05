Tumult endte i grov vold: Mand stukket i armen med haveredskab

FREDERIKSHAVN:En mand blev fredag aften stukket i armen med en greb, da der opstod tumult på en adresse i Frederikshavn.

Det fortæller vagtchef Karsten Højrup Kristensen, Nordjyllands Politi.

Det var kort før klokken 19, at politiet blev kaldt til Barfredsvej, hvor flere personer var til stede. Her var der opstået ballade, som altså endte med, at en mand blev stukket i armen med haveredskabet.

Politiet anholdt en 35-årig mand, som nu er sigtet for grov vold.

Han bliver senere lørdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring.