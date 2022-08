Tumult i naboland: "Nordjyske" hvalrosser på vilde langture

HIRTSHALS/LÆSØ:Normalt holder de til i arktiske farvande, de store og tunge hvalrosser med lange stødtænder.

Men tidligere i år dukkede hvalrosser op i henholdsvis Hirtshals og på Læsø. To forskellige hvalrosser, som kun var på kort visit i Danmark for at hvile sig og derefter svømmede væk.

Men de forsvandt ikke.

Eksperter har sporet deres færden takket være observationer af, hvor de siden dukkede op.

Efter badegæster

Hvalrossen "Freja", som besøgte Hirtshals, svømmede til Norge, hvor den stadig er i live, men har skabt tumult - den har smadret både og har jagtet badegæster.

Den anden hvalros - den fra Læsø - blev kaldt "Stena". Den nåede helt til Finland, tæt på grænsen til Rusland. Nu er den død - trods forsøg på at redde den.

Det var i starten af marts, at hvalrossen "Freja" blev opdaget i havnen i Hirtshals. Den lå og hvilede sig på sten på en mole i havnen.

De små stødtænder viste, at det var en ung hun, og den var tidligere blevet observeret i Holland samt i Thyborøn og Hvide Sande.

Hvalrosser er sjældne gæster herhjemme, og Freja vakte en del opsigt, inden den forsvandt fra Hirtshals.

Bådknuseren i Oslo

Men Freja svømmede ikke hjem til arktiske egne - i stedet er den senest blevet observeret i Oslofjorden, hvor den med sin kæmpe vægt og pågående adfærd har skabt tumult og skræk, skriver den norske avis VG.

Freja dukkede op i Frognerkilen i Oslo 20. juli. Foto: Trond Reidar Teigen/NTB/Reuters/Ritzau Scanpix

Biolog Kristina Ydesen fra Nordsøen Oceanarium i Hirtshals og hvalekspert og biolog Carl Kinze konstaterer, at det ér den samme hvalros, der tidligere besøgte Hirtshals og dengang opførte sig noget mere fredeligt.

Det gør den ikke længere i Oslofjorden, hvor Freja - eller Freya, som nordmændene kalder den - har vakt stor opsigt. Den er kravlet op på både, som blev ødelagt, og den har jagtet en kajakroer og skræmt badegæster.

Norsk politi har direkte advaret badegæster mod at nærme sig den store hvalros. Advarslen sendte Oslo Politi ud på Twitter torsdag.

Vi oppfordrer alle badegjester ved Kadettangen og Sandviksbukta til og holde avstand til hvalrossen. Havnesjefen i Bærum kommune er varslet om hendelsen, og vil etter det vi erfarer iverksette tiltak i området for å varsle de som bader. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 4, 2022

Men hvorfor opfører Freja sig så voldsomt i Norge?

Det har eksperter disse bud på:

- Man skal ikke komme for tæt på. Et vildt dyr kan føle sig presset og truet, og så kan det gå galt. Både for dyr og menneskers skyld siger vi "hold afstand", understreger biolog Kristina Ydesen fra Nordsøen Oceanarium.

Selv om en hvalros ser stor og tung ud på land, kan den godt flytte sig hurtigt. Og den kan svømme stærkt takket være sin kropsform og de store luffer.

Hvalros Hvalrossen ( latinsk navn: Odobenus rosmarus ) er den største sælart i Arktis.

) er den største sælart i Arktis. En udvokset han vejer i gennemsnit 1.200 kilo, men enkelte individer kan nå en vægt på 2 tons.

Størrelsen, den meget flade snude og de to markante stødtænder gør hvalrossen let at genkende.

Stødtænderne er af elfenben og årsag til, at hvalrossen har været efterstræbt i mere end et årtusinde.

I dag vurderes bestanden af hvalros samlet at være sårbar. Truslerne mod hvalrossen er tab af havis og ændringer af fødegrundlag som følge af klimaforandringer, forstyrrelser og potentielt spild fra skibe og olieudvinding, ophobning af miljøgifte og fangst.

Der er indført kvoteret jagt efter hvalros i Grønland, og siden 2017 har forvaltningen af alle tre grønlandske bestande været bæredygtig. WWF/Verdensnaturfonden VIS MERE

Også hvalekspert og biolog Carl Kinze, der bestyrer Facebook-siden hvaler-dk, advarer mod at nærme sig Freja.

- Den ødelægger både i Oslofjorden, og nu har den fundet på at jage folk. Den er utilpasset. Vi har at gøre med et vildt dyr, som måske er stresset. Dem skal man aldrig trænge op i en krog. Hvis man stresser vilde dyr meget, så sker der uheld, advarer Carl Kinze.

Han fortæller, at man i Norge har overvejet måske at bedøve den store hvalros og flytte den til et område med bedre plads. Hvis den fortsætter med at være til fare for mennesker, hvor den er nu, kan det måske ende med, at den bliver aflivet.

Hvalrossen her på Læsø endte sine dage i Finland. Foto: Naturstyrelsen

En anden hvalros, der dukkede op på Læsø i midten af maj, forsvandt også hurtigt, men har været på en længere tur mod øst. Gennem Østersøen, forbi Letland, inden den for nylig endte i den fiske havneby Kotka ved Den Finske Bugt - ikke langt fra grænsen til Rusland.

- Absolut dårlig stand

I første omgang troede man, at det var en han på grund af de lange stødtænder, men det viste sig at være en hun-hvalros, som så blev kaldt "Stena". Og den havde det ikke godt, da den nåede til Finland.

- Den var i absolut dårlig stand, afmagret, fortæller Carl Kinze.

Et forsøg på at redde den hvalros gik galt. Den blev bedøvet, men døde under transport til et dyrehospital i den finske hovedstad Helsinki, skriver den finske statsradio YLE.

Ifølge Carl Kinze er det fortsat sjældent, at hvalrosser dukker op i vores farvande, og derfor ved man ikke altid, hvordan de skal håndteres.

- Vi mennesker må erkende, at vi ikke kan redde alle dyr, bemærker Carl Kinze.