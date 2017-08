Turistchefs tanker om Sæby Havn

SÆBY: Tirsdag morgen kl. 7.30 tages næste skridt mod en realisering af Sæby Masterplan hvor udviklingen af Sæby Havn som turistdestination er på dagsordenen.

Det sker på et møde på Redningsstationen på Sæby Havn hvor bl.a. Sæby Handelsstandsforening, Erhvervsforeningen i Sæby og Turisthus Nord vil komme med input til fremtiden, set med deres respektive briller. Her er nogle af de tanker, som Turisthus Nord direktør Rene Zeeberg har gjort sig op til mødet:

- Da jeg for cirka 1,5 år siden besøgte havnefoged Birger Isaksen til en kop uformel kaffe på kontoret, faldt snakken hurtigt på mulighederne for at forbedre faciliteterne på Sæby Havn for nye og eksisterende gæster. Birger havde udarbejdet et spændende forslag til en række faciliteter som han mente, ville gøre havnen mere attraktiv og brugervenlig. Forslaget hang klistret op på væggen, og det så helt fantastisk spændende ud!" udtaler direktør ved Turisthus Nord, René Zeeberg, og fortsætter:

- Birgers forslag blev derfor spillet på banen i forbindelse med den nye masterplan for Sæby, og Frederikshavn Kommune indsamlede alle de data der ligger til grund for udviklingen af Sæby havn. Siden er der kommet mange gode input, idéer og meninger fra både lokale borgere, foreninger, forretningsdrivende og politikere, så det er nu det gælder om at holde tungen lige i munden og være virkelig skarp og konkret, finde de rigtige initiativer og idéer som der så skal arbejdes videre på, til gavn for alle i Sæby. Jeg er stolt over, at vi står skulder mod skulder i de tre respektive foreninger i forsøget på at realisere masterplanen."

Sæby er hot

- Jeg ser Sæby som den lille gallerlandsby, hvor alle holder sammen og drikker af den samme trylledrik" udtaler René Zeeberg, "og lykkedes det, kan vi uden tvivl blive en turistdestination som gæster fra Danmark og hele Skandinavien lægger mærke til, og vil komme og besøge. Vi så det senest da Turisthus Nord fik DRs Sommer Summarum til byen. Alle i Sæby rykkede sammen, og vi fik skabt nogle fantastiske oplevelser, og en flot eksponering af byen. Med Masterplanen har vi virkelig fået en god og fælles køreplan for hvordan udviklingen af Sæby kan tegne sig i årene fremover.

Sæby har årligt omkring 220.000 kommercielle overnatninger, og vi kan se ud fra de indsamlede data fra især tyske turister, at Sæby er et attraktivt sted at besøge. Over de sidste 3 år, er besøgstallene fra netop Tyskland steget markant, og de efterspørger i stigende grad oplevelser og gode forhold i byen og på havnen.

"I Sæby finder du mange af de ting som vores gæster efterlyser, frisk fisk, autentiske fiskekuttere, live musik, unikke kunsthåndværkere, en trompetist som spiller solen ned, et hyggeligt bymiljø og meget mere. Som Sæbynit sager tager man det måske lidt som en selvfølge i det daglige, men det er i virkeligheden helt unikt, og det går lige i hjertet på vores gæster.

Men vi skal være endnu bedre til at tiltrække de relevante målgrupper og til at tilbyde et produkt, som matcher deres behov. Derfor er tirsdagens møde i Sæby utrolig vigtigt for fremtiden" udtaler turistdirektør René Zeeberg, der glæder sig til at komme med sine visioner for udviklingen af Sæby havn som turistdestination.

Der er ferie hele året

Turismeudvikling handler ikke blot om nye faciliteter men i højeste grad også om at være klar til at modtage og servicere vores gæster året rundt. Rejseadfærden har ændret sig markant de seneste år ikke blot i Danmark men også på vores nærmarkeder. Nu holder vi og vores gæster ikke blot én lang sommerferie men rejser i højere grad på "Short Breakes" altså miniferier, året rundt. Samtidig ligger ferieperioderne i Nordeuropa forskudt af hinanden, hvilket betyder at også børnefamilier kan tiltrækkes over en længere periode.

Men dette stiller naturligvis også en række krav til erhvervet, både hvad angår åbningstider, sprogkundskaber og det, at vi er klar til at yde service i verdensklasse, når gæsterne kommer", slutter en forventningsfuld og stolt Turisthus Nord direktør, René Zeeberg og fastslår

Visionerne kræver et stærkt samarbejde mellem byens borgere, virksomheder og de forskellige foreninger, så alle bliver hørt og føler sig som en del af masterplanen.