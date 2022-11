Turistdirektør raser: - Jeg er målløs og vred over afslag til Royal Run

SKAGEN:René Zeeberg er vred. Rigtig rasende over, at politikerne i økonomiudvalget i maj takkede nej til Royal Run i Skagen. Politikerne ønskede ikke at støtte med kommunale arbejdstimer m.v. til en værdi af cirka én million kroner.

- Jeg er f..... gal over den beslutning. Jeg havde ikke forestillet mig, at Frederikshavn Kommune har så uambitiøse politikere, at de takker nej til Danmarks største løbe-event og henviser til økonomi. Havde de i stedet været en medspiller og sagt ja, kunne vi have fundet pengene via sponsorer, ligesom vi selv i Toppen af Danmark kunne have bidraget med midler, siger han.

Han tilføjer, at han var målløs, stod måbende og næsten med tårerne i øjnene, da han fik beskeden fra kommunaldirektør Thomas Eriksen om, at økonomiudvalget og Frederikshavn Kommune havde sagt nej tak.

René Zeeberg står i spidsen for Toppen af Danmark, der med base i Skagen arbejder for at styrke turismen på alle måder til gavn for foreningens medlemmer.

- Jeg tog kontakt til Royal Run-sekretariatet og spurgte, hvad der skulle til for at få løbet til en mindre by som Skagen. Derefter lavede vi et forarbejde på tre måneder, hvor vi blandt andet skrev en mail og pegede på alle argumenterne for, at Royal Run skulle placeres i Skagen: Det historiske bånd mellem Skagen og kongehuset. Vi har arrangeret Skagen Maraton i 12 år. Vi har en helikopterplads, så kronprinsen kunne komme videre. Og at Royal Run 2023 skulle foregå i hele landet fra Skagen til København.

Kronprins Frederik kunne markere kongefamiliens historiske bånd til Skagen ved i Royal Run at løbe fra centrum og ud til Kongevillaen Klitgaarden, som tidligere var kongefamiliens sommerhus. Det ville være one mile-ruten. Arkivfoto: Torben Hansen

René Zeeberg kunne også oplyse, at der var overnatningskapacitet til deltagerne i Skagen.

- Vi kom med en rigtig god mulighed for at få Royal Run til kommunen og havde forventet at møde en aktiv medspiller. I stedet går Frederikshavn Kommune glip af masser af omtale og indtjening til lokale erhvervsdrivende.

Ikke et fravalg af Skagen

Borgmester Birgit S. Hansen er formand for Økonomiudvalget, der 11. maj takkede nej til Royal Run 2023.

Hun siger til kritikken fra René Zeeberg:

- Jeg kan sagtens forstå, at turisterhvervet så gode muligheder i at få Royal Run til kommunen. Og jeg har talt med Royal Run om, at vi skal snakke sammen igen om at få løbet til kommunen en anden gang.

- Det her er ikke et fravalg af Skagen, af turismeindtægter eller af muligheder. Det er en politisk vurdering i en tid, hvor vi ser ind i besparelser på 50 mio. kr. og på afskedigelser.

Birgit S. Hansen tilføjer, at der er andre, der kvitterer for beslutningen i økonomiudvalget og er med på, at tiden ikke er rigtig nu.

- Turisterhvervet ser på sagen med ét blik, og vi har politisk vurderet ud fra andre faktorer, siger borgmesteren.