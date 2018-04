Turisthus Nord med overskud

FREDERIKSHAVN: Der er grund til at klappe hinanden på skulderen i Turisthus Nord. For der er både en førsteplads, en tredjeplads og en sund økonomi at glæde sig over.

På generalforsamlingen på Hotel Viking i Sæby kunne formanden for foreningen Ulla Mosich således fortælle, at regnskabet var det bedste i de fem regnskabsår, hvor man har været en forening for hele Frederikshavn Kommune. Man har fået 322.965 kroner i overskud.

- Men 2017 blev også året hvor Skagen blev kåret som Danmarks bedste Kystferiedestination, og vi rundede to milliarder kroner i turismeomsætning i Frederikshavn Kommune.

- Hermed er vi Danmarks 3. største kystturismekommune - det kan vi da være stolte af.

- Faktisk har vi i bestyrelsen aftalt, at vi skal være den anden største kystturismekommune om tre år. Vi skal slå Varde, der har en omsætning på 2.1 milliard kroner, siger Ulla Mosich til NORDJYSKE Medier.

Ulla Mosich fortsætter som formand Turisthus Nord.

Samarbejdet fungerer

Hun glæder sig også over, at Turisthus Nord med tre adresser i henholdsvis Skagen, Frederikshavn og Sæby fungerer internt i dagligdagen mellem de 17 medarbejdere.

- Vi har fået det samarbejde op at køre på tværs af de tre gamle kommuner, som vi ønskede, samtidig med, at vi har tre forskellige fokusområder for de tre kontorer, siger hun.

Hun understreger, at for at øge væksten skal de fortsat investere og turde tænke stort for at være på forkant.

I Sæby er der blandt andet spændende ting på vej med den nye masterplan og i Strandby spirer en masse nye initiativer fortsat.

- Det turismepolitiske landskab er fortsat i bevægelse, og her skal Turisthus Nord være brobygger - det vil sige bindeled mellem det lokale erhvervsliv og de større turismeorganisationer, siger hun.

Foto: Peter Broen

Feriehusudlejning

En af de ting, der har været med til at sikre overskuddet er, at selv om antallet af overnatninger overordnet set er status quo, så er feriehusudlejningen i Frederikshavn Kommune fortsat i vækst, og det har blandt andet givet et flot afkast til feriehusafdelingen i Turisthus Nord.

Udviklingen handler også om at være i dialog tale om konkrete ting. Det er man lykkedes med ved at gennemføre destinationscafeer, hvor nogle af de 318 erhvervsmedlemmer på et morgenmøde sætter et par timer af til at drøfte aktuelle emner og mere overordnede temaer som målgrupperne i de tre destinationer Skagen, Frederikshavn og Sæby.

Ved valg til bestyrelsen tages der fortsat hensyn til at de tre gamle kommuner Skagen, Frederikshavn og Sæby er repræsenteret. Bestyrelsen i Turisthus Nord har derfor konstitueret sig på følgende måde:

I forretningsudvalget sidder formanden Ulla Mosich, Aalbæk Gl. Kro, næstformand og fra Sæby Jacob Thorup Larsen, Advokatfirmaet Kühnel og Ole Hust, Danhostel Frederikshavn.

I bestyrelsen sidder desuden: Signe Larsen, Hotel Petit Skagen, Brian Fabricius, Hotel Viking og nyvalgte Søren Mejlvang, Frederikshavn Sømandshjem.

Turisthus Nord har lavet en spændende og fyldig beretning, som kan læses på

www.turisme2017.dk