Tusindvis af tulipaner liver op i Rådhusparken

FREDERIKSHAVN:Der er virkelig sket smukke og livsbekræftende ting i Rådhusparken i Frederikshavn. Parken støder op til Rådhuspladsen og går over mod Føtex, og lige nu er byens centrale park et blomsterflor af tulipaner.

Anne Mette Finnerup er afdelingsleder Frederikshavns kommunens afdeling for natur, park og bymiljø. Hun fortæller, at der i alt ligger 5000 tulipanløg. Desuden blomstrer kirsebærtræerne lang Parallelvej, så byen er i fuld flor i disse dage.

Den kedelige Rådhusparken er forvandlet med smukke blomstrende træer og tusindvis af tulipaner. Foto: Kim Dahl Hansen

Anne Mette Finnerup oplyser at når tulipanerne er afblomstret kommer der masser af sommerblomster.

Mere biodiversitet

Kommunen arbejder nemlig med at skabe mere biodiversitet og blomster tiltrækker som bekendt insekter. Projektet kalder man NaturligVis.

- Den nye driftsform gør, at vi ikke længere klipper alt, der er grønt. Det betyder, at vi nogle steder blot klipper vi en sti eller en kant ud mod fortov og asfalten, siger Annemette Finnerup og fortsætter:

- Det vilde udtryk afbødes på strategiske steder ved, at vi sår vilde blomster, der giver farve i vejkanten. Det gør vi ved at fræse et spor i vejrabatter og på større græsarealer i Skagen, Frederikshavn og Sæby, hvorefter vi sår blomsterblandinger. Blomsterblandingerne består af vilde arter, som tilhører den nordjyske natur og er insektvenlige. Du vil blandt andet opleve engelsk græs, stedmoderblomster, røllike, kællingetand og hvid okseøje i de blomstrende spor. Disse blomster er flerårige, så du vil opleve dem igen år efter år.

Indenfor byområder er 36.000 m2 udlagt til NaturligVIS drift, Dvs at de naturlige arter får fred hele sommeren og først klippes i efteråret.

Trafiksikkerhed i højsædet

Der bliver naturligvis taget højde for gode oversigtsforhold på de steder, hvor man færdes i bil. Der bliver klippet et mindre spor i græsrabatterne ud mod vejen hvorefter du kan opleve de blomsterende spor, og i det sidste stykke af græsrabatten får naturen lov til at vokse vildt. De øvrige arealer får lov til at stå vildt indtil sidst på sommeren, hvor der bliver klippet en enkelt gang.

Udenfor byskiltet lader kommunen også de naturlige arter få mere fred.

- Her klipper vi kun oversigtsforhold og afvanding fra kørebanen i løbet af sommeren. Resten klippes hvert 1-3 år afhængig af behov, forklarer Anne Mette Finnerup.

Hun håber også ændringen fra græs bilde blomster inspirerer borgerne til at tænke i mere naturvenlige baner.

- NaturligVIS driftformen i byerne er med til, at vi kan fokusere på tiltag tæt på borgerne og derved bearbejde gamle vaner og holdninger om natur, æstetik og god service i driften, mener Anne Mette Finnerup.

- Vi håber, at NaturligVIS kan skabe en mere alsidig natur og give flere naturoplevelser i eller tæt på byerne. Derfor vil du opleve at udvalgte parker, grønne områder og rabatter gradvist skifter udseende og får nyt indhold. Ved at give mere plads til naturen, kan kommunale områder, parker og rabatter, blive en buffet og trædesten for insekter, siger Annemette Finnerup.