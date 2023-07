Tysk ægtepar mistede styringen - redningsaktion i høj sø

SÆBY:Et ældre tysk ægtepar kom på en tur tilbage fra Gøteborg i Sverige i så høj sø ud for Hirsholmene, at roret på deres sejlbåd knækkede, og sejlbåden blev kastet rundt i de to-tre meter høje bølger uden styring.

Det fortæller stationsleder på Sæby Redningsstation, Birger Isaksen.

Uheldet for det tyske ægtepar skete lørdag formiddag, mens der var godt gang i havnefesten i Sæby.

Det betød, at fire af redningsstationens folk måtte haste til redningsbåden FRB11 og ud i de høje søer for at bjærge den havarerede tyske sejlbåd i land.

Sæby Redningsstation blev ringet op fra Frederikshavn Marina, at en af deres gæster havde kontaktet dem, da hans båd havde knækket roret. Frederikshavn Marina havde efterfølgende mistet mobilkontakten til sejleren.

Det ene af de to ror bag på båden var knækket og det andet blot nødtørftigt repareret. Men det holdt altså ikke i det hårde vejr. Foto: Sæby Redningsstation

- Vi talte med Joint Rescue Coordination Center, og de fik fat i havaristen, som nu lå øst for Hirsholmene. I første omgang sendte de patruljefartøjet Rota. Men det blev hurtigt besluttet, at FRB11 var en bedre egnet enhed til opgaven, og vi afgik derfor mod havaristen, lyder det fra redningsstationen.

Med vindhastigheder på 15 til 17 meter i sekundet og to-tre meter høje bølger blev det noget af en tur for redningsbåd og folk. Cirka 12 sømil - eller 22 kilometer - var turen ud til sejlbåden.

- Fremme på stedet, hvor sejlbåden var, fik vi en mand ombord på sejlbåden med en trosse, som blev fastspændt på båden, og så trak vi ellers havaristen mod land. Det endte med, at vi trak ham til Strandby, da det på grund af vind- og søforholdene ville give den bedste sejlads, forklarer Birger Isaksen.

Turen til Strandby var på 8,5 sømil - knap 16 kilometer.

Birger Isaksen var selv kørt til Strandby, hvorfra han kørte ægteparret til deres bil og bådtrailer, som altså stod parkeret i Frederikshavn Marina.

Da Birger Isaksen er med på serviceholdet til havnefesten, var det lige før barerne på havnen løb tør for øl, inden han kom tilbage.

- Der var heldigvis nogle af de andre servicefolk, der tog over, så ingen kom til at tørste, mens jeg var væk, lyder det fra en tilfreds chef for redningsstationen i Sæby.