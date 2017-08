Tysk grundighed i Skovshoved

FREDERIKSHAVN: Cirkus "Nordstream race" er kommet til Skovshoved, de 5 Club Swan 50 ankom omkring søndag middag, godt 23 timer efter starten i Kiel.

Et imponerende syn, spritnye Club Swan 50 folieret i de nationale farver for det danske, finske, svenske, russiske og tyske sejlsportsliga vindere 2016.

Nu er et liga hold kun 4 mand og en Club Swan 50 kræver 10 mand. Så holdene er suppleret op med 5 friske off shore kræfter plus den professionelle bådsmand. Sidstnævnte skal sikre at hverken båd eller mandskab lider unødvendig overlast.

Det er sejlsport på 1 klasse, nu hvor cirkusset er i Skovshoved serveres der først Chilli Concares til de sultne sejlere, inden busser kører dem til kursuscenteret Schæfergården. Her kan sejlerne så nå et sikkert tiltrængt bad, måske også en lille lur, inden busser tager dem tilbage til Skovshoved og gallamiddagen.

I dag mandag formiddag er der "in shore" sejladser, med VIP gæster ombord som gæster. Klokken 13.00 går starten på sejladsens længste etape på 450 sømil mod Stockholm. Samme program gennemføres, inden starten går mod Helsinki. Her suppleres måske med en sauna fest? Inden turen ender i St. Petersborg. Samlet set har "Nordstream race" så taget 2 uger.

De 5 Club Swan 50 er indkøbt af Sankt Petersborgs Yacht Club og drivkraften er klubbens formand Vladimir Liubomirov. Formanden har massive interesser i det russiske gasselskab Gazprom og forsyningsselskabet North Stream, der sender enorme mængder gas i ledning fra Rusland til Tyskland, syd om Bornholm.

Vladimir Liubomirov har overladt afviklingen af sejladsen til tyske Konceptverft, som også står bag den tyske liga og champions league. Med deres direktør Oliver Schwall i spidsen kører cirkusset rundt til de 5 havne med tysk grundighedkeitzt. Er sponsoratet stort nok, er det muligt at hyre folk nok ind.

Både på bureauet, er der folk nok, og til at dække medierne, har de folk nok med - både tysk, engelsk. En fotograf til still billeder, en fotograf til video og så en drone Egne journalisterEns sorte Mecedes varevogne, folieret med North Stream Race logoer.

En tøjvogn fra Marinepool, der er officiel tøjsponsor for alle holdene. Igen med nationale flag på polos. Et service team til bådene, så sejlerne alene er "taskesejlere", kort sagt er der tale om en gigantisk logistisk operation.

Invitationen var en stor overraskelse for den danske besætning.

- Invitationen gav os lidt af et chok, erkender Chris Houmann, skipper af det danske team fra Frederikshavn Sejlklub.

- Vi har aldrig prøvet et koncept som Nord Stream Race, men vi synes det er virkelig stort, så vi er klar til at give de andre hold kamp til stregen.

Selve afviklingen får også nordjyderne til at tabe underkæben.

- Chancen for at sejle Club Swan 50s, den skal da prøves. I vores klub har vi ikke både, der er så store, endsige mulighed for at afvikle stævner som dette, siger Chris Houmann, som hjemme i klubben sejler en 36 fods sejlbåd.