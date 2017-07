Tysk naver spreder godt humør

FREDERIKSHAVN: Tømrermester Rasmus Olesen har i denne uge haft en medarbejder af en mere utraditionel karakter.

En naver fra det nordlige Tyskland kom nemlig forbi og søgte om arbejde på sin tur på valsen, som helt efter de gamle håndværkerregler for tømrersvende skal have en længde på tre år og en dag - den ekstra dag fordi turen på valsen indledes med en gevaldig afskedsfest.

Den tyske tømrer, 20-årige Nils Boeck, kommer fra Bremen-området, og reglerne siger, at han skal holde sig minimum 50 km fra det sted, mens han er på valsen.

Sidste vinter arbejdede og opholdt han sig i Italien, og her i sommer står den altså på en tur rundt i Danmark. I denne uge hos tømrermester Rasmus Olesen i Frederikshavn og på lørdag går turen videre til Møn, hvor han skal forsøge at finde tømrerarbejde.

I Frederikshavn er den lokale tømrermester glad for, at han kom i kontakt med tyske Nils.

- Han giver ekstra humør på arbejdspladsen, og han tager én dag ad gangen.

På valsen knap et år

Den unge tyske tømrersvend rejste hjemmefra den 17. september sidste år, og i starten havde han selskab af én fra broderskabet "Fremder Rolandsbruder", som tæller flere tusinde medlemmer med samme håndværkeruddannelse.

- I øjeblikket er omkring 50 fra broderskabet på valsen, og de seneste ti måneder har jeg rejst alene.

Med på rejsen har Nils blot 5 euro, og dem er han stadig i besiddelse af.

De gamle regler siger nemlig, at han skal komme hjem med højst det beløb igen, men samtidig skal han undervejs klare sig for den tarifløn, som han er berettiget til i de forskellige lande, han kommer til.

For lønnen skal han klare kost og logi, men logiet er ofte udendørs under Guds himmel.

Sov i Botanisk Have

Således også de første nætter i Frederikshavn, hvor han overnattede i Botanisk Have i Bangsbo, men han har også fået lov til at overnatte i privaten hos tømrermesteren.

Familien i Tyskland så han senest ved juletid, og kommunikation med familien er der ellers ikke, for moderne tekniske hjælpemidler som mobiltelefon har han ikke.

Skulle det gå så galt, at Niels ikke vender hjem i live, har han på forhånd sørget for betaling til en begravelse.

Ørering til begravelse

Inden afrejsen fra det nordtyske fik han nemlig hamret en ørering i af guld, og den skal, som det er skik og brug for døde navere, bruges som betaling.

Naveren Nils har oplevet både gode og dårlige ting på valsen.

- Ved kun at have et sæt arbejdstøj og et sæt pænt tøj med på turen, skiller jeg mig ofte ud fra mængden, da mit tøj samtidig er gammeldags og fyldt med specielle ting fra broderskabet.

- Desuden var det i starten hårdt at rejse alene, men det går fint nu, og en fordel er det også, at jeg selv bestemmer, hvor turen går hen.

- Og ser det en dag lidt trist ud, har jeg altid broderskabets sangbog at ty til.

- Det hjælper altid med én af de gamle tømrersange, slutter Nils, inden han igen tager fat som tømrersvend på valsen.