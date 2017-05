Tyv afslørede sig selv - flere gange

34-årig frederikshavner blev afsløret i tyveri, husfredskrænkelse og forsøg på tyveri fra bil

FREDERIKSHAVN: En 34-årig mand i Frederikshavn er ikke en særlig god tyv. Det blev torsdag tydeligt, da han ved flere lejligheder afslørede sit kriminelle ærinde.

Først blev den 34-årige overrasket af ejeren i et hus i Golfhaven i Frederikshavn ved 23-tiden onsdag. Ejeren gav et detaljeret signalement til politiet, som derefter tog ud for at lede efter den 34-årige. Lidt over midnat traf en patrulje den 34-årige i Søndergade i Frederikshavn. Udover det faktum, at signalementet passede, så havde han en adfærd, der tiltrak betjentens opmærksomhed.

Efterlod tasken

- Han gik med en taske, som han stillede fra sig, og efterlod på gaden, da han så patruljen, fortæller politikommissær Peter Skovbak fra Lokalpoliti i Frederikshavn.

Politiet valgte at anholde manden og tage tasken med til et nærmere gennemsyn. Den viste sig at indeholde fodbehandlingsudstyr.

- Torsdag formiddag ringede vi så lidt rundt til nogle lokale fodbehandlere, og det viste sig, at udstyret stammede fra et udhus på Bovinsgade i Frederikshavn, beretter Peter Skovbak.

Tyveriet blev først opdaget ved politiets henvendelse, og var derfor ikke blevet anmeldt.

Det blev værre

Samme formiddag kom en kvinde ind på lokalstationen i Frederikshavn og anmeldte et indbrud i hendes personbil. Der var ikke taget noget fra bilen, men der var efterladt en tegnebog.

- Det var den 34-åriges, bemærker Peter Skovbak.

Den 34-årige har erkendt at have været i huset i Golfhaven, tyveriet af fodbehandlingsudstyr og forsøget på tyveri fra en bil. Den 34-årige er kendt af politiet i forvejen.