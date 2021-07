Tyve havde ét værktøj - det skaffede dem adgang til meget mere

FREDERIKSHAVN:Ved hjælp af et klippeværktøj er det lykkedes indbrudstyve at komme igennem et hegn ind til Varmecentralens bygninger på Niels Juels Vej i Frederikshavn og videre ind i en værkstedsbygning, hvorfra der er forsvundet et stort parti værktøj.

Indbruddet er sket i tidsrummet mellem lørdag 24. juli kl. 21 og mandag 26. juli kl. 12.

Det oplyser kriminalassistent Claus Bjerre Nielsen fra Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Tyvene er blandt meget andet sluppet afsted med svejseværk, boremaskine, slagboremaskiner, støvsuger, rørskærer, varmepistol, 50 par arbejdshandsker, høreværn, en kompressor, en elektrisk gulvvasker af mærket Nilfisk, en rundsav af mærket DeWalt og en batterioplader dertil samt en multicutter af mærket Fein.

I samme tidsrum har tyve - formentlig de samme - skaffet sig adgang til den nærliggende genbrugsplads, men her er det tilsyneladende ikke lykkedes dem at finde noget, der fristede så meget, at de tog det med derfra, oplyser Claus Bjerre Nielsen.