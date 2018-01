Tyve med dyr møbelsmag

FREDERIKSHAVN: PH lamper er eftertragtede hos tyve, og det var da også sådan én der blev stjålet, da der mellem søndag eftermiddag og mandag morgen var indbrud på Frederikshavn Forsyning på Knivholtvej i Frederikshavn. Tyven kom ind ved at knuse en rude med et betonrør.

Det var også designermøblerne, som tyvene var efter, da natten til tirsdag der var indbrud i en virksomhed på Perspektivvej i Frederikshavn. Indbruddet skete klokken 3.15.

Tyvene kom ind ved at bryde en terrassedør op, men en alarm stressede tyvene så meget, at de ikke fik alle tyvekosterne med sig. Der stod designermøbler stablet op både inde og ude ved terrassedøren. Tyvene nåede dog at få syv Arne Jacobsen 7’ er stole og et hvidt Piet Hein elipsebord med sig inden politiet dukkede op.