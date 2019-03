Tyve på spil i Vendsyssel i weekenden

VENDSYSSEL: Politiet i Frederikshavn fik mandag anmeldelser om nogle indbrud, der geografisk var spredt over en god del af Vendsyssel. Det fortæller politikommissær Peter Skovbak.

På Slagterivej i Sæby havde der været ubudne gæster på besøg i en villa, hvor tyven(e) kom ind ved at bryde et vindue op. Her blev der stjålet to ure - et Breitling og et Fossil - samt nogle smykker og kontanter. Indbruddet er sket i weekenden fra fredag klokken 16 til søndag klokken 18.

Ved Brønderslev Kirke blev en hængelås klippet over i tilknytning til det renoveringsarbejde, der er i gang. Herved kom tyven ind i våbenhuset og sognegården og stak af med en hel del elværktøj, som håndværkerne havde liggende. Det indbrud blev også begået i weekenden - i tidsrummet mellem lørdag klokken 13 og mandag klokken syv.

Endelig har en indbrudstyv benyttet sig af den mulighed, en ikke-låst dør bød, og brugt ind i et hus på Søndersig i Hallund onsdag i sidste uge mellem klokken 13 og 13.30. Her blev der stjålet to guldarmbånd.