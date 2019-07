Tyve på spil: Murerværktøj og Svanestole stjålet

AGERSTED/ÅLBÆK: En af tyveknægtenes travleste tider er lige om hjørnet - eller for nogle rent faktisk begyndt - nemlig ferietiden.

Og det vidner et indbrud på Fæbrovej i Agersted, hvor der i et tidsrum fra 21. juni til og med 30 juni er begået indbrud i både beboelse og på et værksted, som huser et murerfirma.

Her er der stjålet en del murerværktøj, der er mærket "M. Simonsen", så hvis folk ser værktøj med det mærke, vil vi da gerne høre om det, siger politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Til gengæld er tidsrummet for et indbrud på Lærkevej i Aalbæk meget kort - nemlig fra klokken 21.15 til klokken 22.30 søndag aften.

Her er et vindue blevet brudt op, og tyven eller tyvene har stjålet to Svanestole i brunt læder. Desuden er der fjernet en iPhone og en iPad samt en værdiboks, som politiet endnu ikke kender indholdet af.