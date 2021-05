Tyve på spil to gange på én uge

For anden gang på én uge havde et fritidshus på Strandvej i Strandby indbrud hen over weekenden.

Første anmeldelse kom i onsdags, og lørdag blev der så anmeldt, at der igen var ubudne gæster på besøg.

Det fortæller Politikommissær Peter Skovbak ved Nordjyllands Politi.

Der er blevet stjålet en Wegner stol og en Le Klint designer lampe.