Tyve savede sig gennem loft og hejste sig ned

DYBVAD/SKAGEN:Natten til tirsdag lykkedes det ukendte tyve at komme gennem et butikstag i Dybvads Dagli' Brugs ved hjælp af en noget speciel fremgangsmetode.

Den resulterede i, at butikkens ansatte tirsdag morgen kom på arbejde til et hul i taget.

Ifølge Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi er det sandsynligvis lykkedes tyvene at komme helt ind i butikken ved at save loftet i stykker og efterfølgende hejse sig ned i butikken.

Tyveriet skete mellem butikkens lukning mandag aften til de første ansatte mødte op omkring klokken syv tirsdag morgen.

Politiet ved ikke, om der er stjålet noget fra butikken, men de er på stedet for at efterforske sagen.

Ligeledes forsøgte tyve natten til mandag at bryde gennem taget af Shell på Højensvej i Skagen ved at skære og save i taget. Men det lykkedes ikke at få gennembrudt taget, så gerningsmændene forduftede uden yderligere bemærkninger.

Politiet kan endnu ikke sige noget om sammenhængen mellem de to sager og vil gerne høre fra borgere i de to områder, som kan have set noget mistænkeligt.