Tyve smadrede rude på gymnasium

FREDERIKSHAVN:Frederikshavn Gymnasium og den nye biograf på Ørnevej var udsat for indbrud tirsdag aften og natten til onsdag.

Først var det biografen, der er ved at blive opført, der havde ubudne gæster. Omkring klokken 21 var en person på stedet for at føre tilsyn med noget arbejde, og han kunne høre, at der var to personer et sted i bygningen, fortæller politikommissær Peter Skovbak.

Det fik ham til at tilkalde politiet, der dog ikke fandt nogen personer, da de nåede frem. Men der havde været indbrud. En hængelås til en dør var nemlig blevet brudt op.

Det var umiddelbart ikke til at se, om der var blevet stjålet noget, fortæller politikommissæren.

Smadrede rude på gymnasium

Klokken præcis 03.33 gik alarmen så på Frederikshavn Gymnasium.

Det viste sig, at ukendte gerningsmænd havde smidt en stor sten ind igennem ruden i et vindue til musiklokalet.

Tyvene havde dog ikke været inde på gymnasiet, men de kunne række ind af vinduet og tage en bærbar computer, fortæller Peter Skovbak.