Tyve stjal større kontantbeløb fra boligforenings kontor

FREDERIKSHAVN: Boligforeningen Vesterport i Frederikshavn fik natten til mandag stjålet et større kontantbeløb fra deres kontor på Abildgårdsvej i Frederikshavn.

Klokken 04.52 gik alarmen ved at to ukendte gerningsmænd havde brudt et vindue til kontoret op.

Indenfor brød de en dør op ind til et rum, hvor der var en pengekasse, som de tog med sig, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Overvågningskameraer på kontoret har fanget de to indbrudstyve på video. Gerningsmændene var dog maskeret, oplyser politikommissæren.