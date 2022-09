Tyvene bryder ind andre steder end i de her to kommuner

HJØRRING: Forsikringsbranchen har undersøgt, hvordan det ser ud med indbrud i landets regioner i 2021 og sat det i forhold til, hvor mange der bor i de enkelte kommuner. Og her afsløres store forskelle.

I bunden af statistikken i Region Nordjylland – de kommuner med færrest indbrud pr. 100.000 indbyggere - ligger Rebild med 183, Hjørring med 258 og Frederikshavn med 292 indbrud pr. 100.000 indbyggere.

Hjørring er den kommune, der siden 2010 har haft den bedste udvikling. Med 258 indbrud pr. 100.000 indbyggere i 2021 ligger kommunen på en niendeplads - og er dermed rykket fire pladser i den rigtige retning i regionens indbrudsstatistik fra 2010 til 2021.

- Der er meget store forskelle på antallet af indbrud, når vi ser på de enkelte kommuner. Vesthimmerland har eksempelvis dobbelt så mange indbrud pr. indbygger som Aalborg Kommune, siger underdirektør Pia Holm Steffensen fra brancheorganisationen F&P, der står bag undersøgelsen.

I Morsø går det til gengæld den forkerte vej. Morsø ligger nu på en fjerdeplads over flest indbrud i 2021 - og er rykket seks trin den forkerte vej i regionsstatistikken fra 2010 til 2021.

- I Region Nordjylland - i kommuner som Rebild, Hjørring, Frederikshavn - er der en god udvikling i forhold til indbrud. I andre kommuner ser det ikke så godt ud, siger underdirektør Pia Holm Steffensen fra brancheorganisationen.

Indbrud skal bekæmpes

Forsikringsbranchen peger på, at der kan gøres meget for at bekæmpe antallet af indbrud.

- Jeg kan kun opfordre til, at de kommuner, der har mange indbrud, bruger indbrudsstatistikken til at fokusere på, hvad de kan gøre anderledes for at blive en kommune med få indbrud, siger Pia Holm Steffensen.

Kommunerne kan for eksempel sætte fokus på området ved oplysningskampagner, for eksempel i samarbejde med BoTrygt, opfordre borgerne til at tilmelde sig Nabohjælp og arbejde for en prioriteret politiindsats, især når der er tale om organiseret kriminalitet.

På landsplan er det vigtigt, at døre og vinduer bliver bedre sikret mod indbrud.

- Vi arbejder for, at der kommer krav om indbrudssikring ind i bygningsreglementet. Beslag og låse i vinduer og døre skal kunne modstå en indbrudstyv i mere end tre minutter. Så bliver det meget sværere at være indbrudstyv i Danmark, siger Pia Holm Steffensen.

På landsplan vil forsikringsbranchen desuden sammen med politiet udvikle et register med alle stjålne genstande i Danmark. Det vil give politiet langt bedre arbejdsbetingelser. Samtidig bliver det nemt for almindelige forbrugere, auktionshuse, marskandisere m.fl. at tjekke, om en ting er stjålet eller ej, før man evt. køber den og uforvarende ender som hæler.