Uden motor mellem kæmpeskibe: Redningsmand blev reddet i land

SKAGEN:"For han er en af vor egne!"

En syngende redning er ikke alle nødstedte sømænd forundt. Lørdag morgen blev Knud Andersen dog en af de "heldige", da motoren satte ud på den båd, han netop havde købt i Norge.

14 sømil nord for Skagen ville motoren ikke mere, og så var der ikke andet at gøre end at ringe til de kolleger, han de sidste 13 år har arbejdet sammen med på Skagen Redningsstation.

- Jeg ville meget hellere reddes af dem end af en norsk redningsstation. Nordmændene er sikkert også dygtige, men jeg ved jo, at de her gutter kan deres kram. Derfor tøvede jeg heller ikke med at ringe, selvom det formentlig kommer til at koste kage og sikkert også et par kommentarer de næste mange uger, fortæller Knud Andersen.

Selvom hjælpen var hurtigt fremme, nåede Knud Andersen at føle sig noget lille på sin 29 fods motorsejler 14 sømil nord for Skagen.

- Der var mange store skibe derude, og den 225 meters tanker, der sejlede et par 100 meter forbi os, blev altså pludselig noget stor. Nu har jeg selv hentet rigtig mange ind derudefra, men man kan altså godt blive lidt nervøs, når man ligger der uden motorkraft. For man kan jo på ingen måde råbe de store skibe op, fortæller den reddede redningsmand, der var sejlet fra Kristiansand i Norge sammen med sin kæreste og to venner.

Blandede følelser

Mens der nok skal blive taget gas på den nødstedte sejler hjemme på redningsstationen, kan bådsmand Dan Andersen heller ikke lade være med at have en smule ondt af kollegaen.

Knud Andersens 29 fods motorsejler blev slæbt sikkert i land. Foto: Knud Andersen, Skagen Redningsstation

- Han kommer ikke til at undgå, at få en bemærkning med på vejen, men jeg tror også, at alle synes, det er synd for ham. Jeg kan sagtens sætte mig ind i, hvor ærgerligt det må være lige at have købt en båd og motoren så går i stykker, siger bådsmanden.

Stille påske

Lørdagens redningsaktion blev foretaget af den mindste af redningsstationens to både, FRB08, og blev et afbræk på en ellers overraskende stille påske, fortæller Dan Andersen.

- Jeg havde troet, der ville komme flere både ud her i påsken, men der er mange ting, der spiller ind. Blandt andet vejret, men også dieselpriserne kan holde nogle fra at sætte båden ud, siger bådsmanden, der dog spår om en mere travl sommer end de seneste, efter corona-pandemien tilsyneladende har sluppet sit greb om samfundet.

Mens Knud Andersens uheld var en reel motorfejl, forventer Dan Andersen de kommende måneder at sende sit mandskab i aktion på grund af bådejere, der efter bådenes vinter- eller corona-hi ikke har husket at skifte brændstoffet ud.

- Hvis man ikke får skiftet brændstoffet, kan filteret stoppe til. Det kunne jeg meget vel tænke, at vi kommer til at se en del til, når sommeren begynder og folk endelig skal afsted med deres båd, siger Dan Andersen, der med en veloverstået redningsaktion føler sig helt klar til en - måske - mere travl periode på Skagen Redningsstation.

- Fra jeg lavede udkaldet kl. 8.15, gik der otte minutter, før alle mand var klar på stationen. Så det går stærkt, konstaterer han.

Knud Andersen er også ved godt mod trods motorstop og udsigt til drillerier.

- Nu skal jeg have fundet ud af, hvad der gik galt, og så skal jeg nok få båden ud at sejle igen. Og så har vi også fået lidt at snakke om til fremtidige julefrokoster, griner han.