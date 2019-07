Udrykning i nat: Flammerne kom tæt på nabohuset

FREDERIKSHAVN: Det var beboerne selv i et hus på Solsikkevej i Frederikshavn, som kort efter klokken 1 natten til søndag slog alarm via 112.

Der var udbrudt brand i et udhus, som var bygget sammen med villaen på Solsikkevej - og samtidig lå nabohuset så tæt på, at det kunne have gået helt galt.

- Husets beboere får reageret, så ilden ikke når at brede sig. De prøver at standse ilden ved hjælp af en vandslange, da vi tager over. Da er ilden ved at nå op ad tagrenden, fortæller indsatsleder Jørn Pedersen fra Nordjyllands Beredskab.

Værre stod det efter branden, som beredskabet arbejdede med i 1,5 time, til med udhuset, som er totalt udbrændt.

- Herudover er der sket nogen vægskade af huset, hvor branden når at ødelægge et vindue, siger indsatslederen.

Vagtchef Karsten Højrup Kristensen fra Nordjyllands Politi oplyser, at brandårsagen er ukendt, og at der skal laves en undersøgelse af stedet.