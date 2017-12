Udsalg og nye grunde på vej til næste år

FREDERIKSHAVN: Økonomiudvalget har drøftet, hvad man skal stille op med de kommunale byggegrunde, som kan være svære at få solgt. To af dem kommer på udsalg, og erhvervsgrund ved Sæby Trafikcenter får øget reklame.

- Og så har vi besluttet, at vi i det nye økonomiudvalg vil se på, om vi skal have nye erhvervsgrunde, så vi har de grunde på hylderne, som efterspørges. Der mangler grunde flere steder blandt andet i Strandby, forklarer borgmester Birgit S. Hansen (S).

I alt har kommunen 64 boliggrunde til salg i 2018. I 2017 blev der solgt fem grunde. Heraf to i Østervrå på Bakkevænget 19 og 31.

- Men Bakkevænget 3 og 13 er ikke solgt. Derfor holder vi udsalg på de to grunde ved at sætte prisen ned. Bakkevænget 3 sættes ned fra 100.000 kroner til 80.000 kroner, mens Bakkevænget 13 kommer til at koste 120.000 kroner mod 150.000 kroner, siger Birgit S. Hansen.

Kataloget over erhvervsgrunde blev også studeret af økonomiudvalget.

- De 7725 kvadratmeter, som er til salg ved Trafikcenter, skal der reklameres for med store bannere, som kan ses fra motorvejen. Det er attraktive erhvervsgrunde tæt på motorvejen, men måske ved folk, ikke jorden er til salg, siger Birgit S. Hansen.

Kommunen har i dag 12.000 kvadratmeter erhvervsgrunde til salg, men i følge borgmesteren skal der ud og findes andre erhvervsgrunde, for at være fremme i skoen og klar til at tage imod investorer.

- Der mangler grunde ved alle de store byer, mener Birgit S. Hansen.