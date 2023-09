Trækker sig fra topposter i havn: Borgmester afviser drama

67- årige Bo Uggerhøj og 75-årige Lars Karlsson har trukket sig fra deres poster i Frederikshavn Havn.

Det bekræfter borgmester Birgit S. Hansen (S).

- At de er fratrådt er helt udramatisk og planlagt. Vi fik i starten af året at vide, at de efter ti år i bestyrelsen, mente, at tiden var inde til at finde nye kræfter.

Hun afviser, at formandsskabet er stoppet, fordi Frederikshavn Havn har økonomiske udfordringer. Havnen skylder nu omkring halvanden milliard kroner.

Frederikshavn Havn ejes af Frederikshavn Kommune, og Frederikshavn Byråd vedtog i aftes, at havnen kan udvide lånerammen med 85 millioner kroner. Og det var også på den lukkede del af byrådsmødet, at medlemmer blev orienteret af borgmester Birgit S. Hansen om, at formandsskabet er stoppet.

- Jeg fortalte, at Bo Uggerhøj og Lars Karlsson nu er stoppet, og at vi nu skal ud og finde to nye bestyrelsesmedlemmer til Frederikshavn Havn.

Havnen har brug for flere penge for at gøre et stort tankanlæg færdig, som Stena Oil skal bruge. Det sker samtidig med, at havnen og Bladt Industries kører en voldgiftssag om arbejdet.

Tankanlægget er mere end to år forsinket, og med den nye låneramme skulle Frederikshavn Havn kunne gøre anlægget klar til brug i år.

- Og hvis formanden og næstformanden skulle være stoppet på grund af udvidelsen af lånerammen, skulle det være sket tidligere. Det er tredje gang, vi giver sådan en garanti til havnen i den sag, siger Birgit S. Hansen.

Borgmesteren understreger, at hun er meget tilfreds med det arbejde Bo Uggerhøj og Lars Karlsson har udført i de ti år, de har siddet i bestyrelsen.

- Jeg har den dybeste respekt for den transformation af havnen, de har stået i spidsen for i løbet af de ti år med havneudvidelser og nye forretningsområder.

Borgmester Birgit S. Hansen regner med hurtigt at kunne melde ud, hvem de to nye bestyrelsesmedlemmer i Frederikshavn Havn bliver, og derefter skal den nye bestyrelse konstituere sig.

Bestyrelsen kører indtil da videre med følgende medlemmer: Leif Pedersen, Lotte Rosenberg, de to byrådsmedlemmer June Menne (S) og John Lamp Henriksen (K) samt medarbejderrepræsentanten Flemming Berg Christesen.