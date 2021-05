Udvalgsformand: Fyldte p-pladser dræber bycenter

FREDERIKSHAVN:To ældre butiksejendomme i hjertet af Frederikshavns gågade står til at blive nedrevet for at genopstå som en moderne byejendom med butikker nederst og boliger i tre-fire etager ovenover.

Det drejer sig om Danmarksgade 66-68 med Rosenborg Sko og Otto Jørgensense Brilleeksperten. Der er også et tomt forretningslokale i nr. 66 - det tidligere Matas.

Byggeriet kræver en række dispensationer fra byplanvedtægten om bl.a. højde, byggefelter og fritagelse for parkeringsplads på egen grund. I stedet for parkering er der sikret mere friareal for beboerne.

Venstre var ikke indstillet på at give dispensationer på plan- og miljøudvalgets møde tirsdag.

Dispensationerne blev i stedet stemt igennem af fire socialdemokratiske udvalgsmedlemmer.

Der er tidligere givet lignende dispensationer i midtbyen. Det er sket administrativt, uden politikernes indblanding,

Men nu det skal være slut med dispensationer, mener udvalgsformand Peter Sørensen (V).

Han ønsker i stedet udarbejdet en ny lokalplan, der afstikker rammer for nybyggeriet.

- Venstre er, siger han, stålsat på, at kravet om p-pladser til nye boliger ikke blot opfyldes ved at bygherrer indbetaler til den kommunale parkeringsfond.

Hensigten med indbetaling til parkeringsfonden er, at den inden for en årrække sikrer flere parkeringspladser.

- Til en lejlighed hører typisk halvanden personbil, der holder parkeret 24/7, og vi kan ikke blive ved at fylde midtbyen ud med parkeringspladser, siger udvalgsformanden.

Kommunen har ganske vist en målsætning om flere beboere i bymidten for at skabe mere liv.

- Men hvis man samtidig fylder de offentlige parkeringspladser op med biler, så vil folk hellere køre et helt andet sted hen at handle, siger Peter Sørensen. - I stedet for skabe mere liv i midtbyen, så er den udvikling med til at dræbe bycenteret.

Danmarksgade 66 ejes af bygmester Ulrik Bisgaard, nr, 68 af Mette Thaarup.

Arkitekt på byggeriet er Qvist Arkitektur.