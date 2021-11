Udvist rumænsk mand sigtet for at stjæle dankort fra ældre borgere, mens de var på indkøb

FREDERIKSHAVN:En 48-årig rumænsk mand bliver onsdag fremstillet i grundlovsforhør, sigtet for lommetyverier i supermarkeder og misbrug af dankort.

Lommetyverierne skete 13. oktober i Lidl og Netto i Frederikshavn samt Rema 1000 i Sæby. Her fik to ældre kvinder og en ældre mand stjålet deres tegnebog, mens de handlede, og efterfølgende blev der hævet flere gange på to af de stjålne dankort, fortæller politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi.

Der skulle dog gå en måned, før den 48-årige mand blev anholdt på Fyn.

Han er tidligere straffet og udvist af landet for lignende kriminalitet andre steder i landet, oplyser Peter Skovbak.

Politikommissæren forventer også, at der kommer flere sager mod manden, som efterforskningen skrider frem.