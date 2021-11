Udvist rumænsk mand stjal dankort fra ældre borgere, mens de var på indkøb

FREDERIKSHAVN:En 48-årig rumænsk mand er onsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for lommetyverier i supermarkeder og misbrug af dankort.

Lommetyverierne skete alle 13. oktober i Lidl og Netto i Frederikshavn samt Rema 1000 i Sæby.

Her gik det ud over to ældre kvinder og en ældre mand, der fik stjålet deres tegnebog med kreditkort og kontanter, mens de handlede. I to tilfælde blev der efterfølgende hævet flere gange på to af de stjålne dankort.

Der skulle dog gå en måned, før den 48-årige mand blev anholdt på Fyn. Han er tidligere straffet og udvist af landet for lignende kriminalitet andre steder i landet, oplyser politikommissær Peter Skovbak.

Politikommissæren forventer også, at der kommer flere sager mod manden, som efterforskningen skrider frem.

Under grundlovsforhøret, der blev holdt for lukkede døre, erkendte den 48-årige sig skyldig i sigtelserne mod ham, oplyser anklager Thomas Klingenberg.