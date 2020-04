Uenighed mellem far og søn udløste drama: Far blev bagbundet og truet med oversavet jagtgevær

FREDERIKSHAVN:En 32-årig mand er fundet skyldig i et voldsomt overfald på sin egen far, hvor han blandt andet truede faren med et oversavet jagtgevær, bagbandt ham og truede med at slå ham ihjel.

Det oplyser anklager Louise Watson.

Den voldsomme episode skete om eftermiddagen 24. februar, hvor den 32-årige opsøgte faren på hans bopæl i Frederikshavn-området, fordi der havde været en uoverensstemmelse mellem faren og sønnen.

Den 32-årige truede faren med det oversavede jagtgevær, mens han sagde: "Hvis du ikke gør som jeg siger, så slår jeg dig ihjel", hvorefter han bagbandt ham med strips og lagde en snor omkring halsen på ham.

I retten erkendte den 32-årige i det store hele overfaldet og blev fundet skyldig i grov vold, trusler, ulovlig tvang samt ulovlig våbenbesiddelse, oplyser anklageren.

Det oversavede jagtgevær var ikke funktionsdygtigt og heller ikke ladt, og derfor blev den 32-årige kun fundet skyldig i overtrædelse af våbenloven og ikke straffelovens bestemmelse om ulovlig våbenbesiddelse.

Den 32-årige er tidligere dømt for vold.

Han skal nu mentalundersøgelse, og straffen bliver derfor først udmålt, når undersøgelsen er færdig.