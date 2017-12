Ulven i Vendsyssel vil vandre videre

AALBÆK: Den ulv, der for tiden huserer i Vendsyssel, blev også set og fotograferet i Aalbæk Klitplantage tidligt torsdag morgen, hvor den blev fanget af et vildtkamera, som en jæger har sat op ved en foderplads. Selv om det så er anden gang på ret kort tid, at ulven er blevet set og fotograferet i plantagerne uden for Aalbæk, det betyder ikke nødvendigvis, at den er i gang med at slå sig ned permanent i området, siger Kent Olsen, der er forskningschef på Naturhistorisk Museum i Aarhus.

- Den ulv, der er i Vendsyssel, er en ulv på en mission. Vi har registreret den første gang 8. november i Salling - hvis ellers der er tale om det samme individ, men det tror vi, at det er - og så har den sat spor som perler på en snor, efterhånden som den har bevæget sig gennem Himmerland, til Aggersund, Saltum og videre til Aalbæk. Og dens mission er at finde et sted, den kan slå sig ned permanent, siger Kent Olsen, som umiddelbart ikke tror, at det sted bliver i Vendsyssel.

- Jeg kan godt forstå, at den lige skal se, hvad der sker i Aalbæk Klitplantage, og hvad der er af vildt dér, men det sted i Nordjylland, hvor der er bedst plads til en ulv, det er i Thy - så jeg tror, at den ender der, siger Kent Olsen.

Ulven - og det er en ulv, understreger Kent Olsen - er blevet set mange gange, også meget tæt på mennesker og bebyggelse, og det er ikke noget tilfælde, siger han:

- Den her ulv har travlt, og når de er på vej fra A til B, så er de ret ligeglade med, at de bevæger sig igennem et tæt bebygget kulturlandskab, siger Kent Olsen.

Endemålet - et sted at slå sig permanent ned - vil være af en anden karakter, hvor der modsætningsvis er langt mellem bebyggelserne og store, øde vidder. Og sådan et landskab findes ikke i Vendsyssel, siger Kent Olsen.

Først standfast efter et halvt år

Det betyder ikke, at der ikke kan ende med at være ulve permanent på eksempelvis Skagen Odde, med tiden kan ulve blive presset ud i habitater som den, der ikke er optimale, når de bedste områder er optaget af andre ulveflokke. Men det står ikke umiddelbart lige for ifølge Kent Olsen.

At ulven er blevet set flere gange indenfor et forholdsvis kort tidsrum i det samme område er heller ikke tegn på, at ulven er i gang med at slå rødder.

- For at vi vil sige, at den er blevet standfast, så skal den være registreret tre gange i et område af en nærmere defineret størrelse over en periode på et halvt år, så at den er set nogle dage i træk, betyder ikke, at den har tænkt sig at blive, siger Kent Olsen.

Har man set ulven eller fotograferet den, og vil bidrage til registreringen og forskningen i ulve i Danmark, så kan man lægge vejen forbi www.ulveatlas.dk, hvor man kan finde nærmere beskrivelse af, hvad og hvordan man kan melde observationer ind.

Oplysningerne på siden er ikke nødvendigvis 100 procent opdaterede med de seneste indmeldinger, fordi de skal bearbejdes af forskerne, inden de bliver lagt på siden, men alle observationer bliver brugt, siger Kent Olsen.