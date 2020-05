Underskud får kæde til at lukke nordjysk dagligvarebutik

FREDERIKSHAVN:Dagligvarekæden Dagli' Brugsen har valgt at lukke sin butik i Mølleparken i Frederikshavn.

Det er flere år med underskud, der har fået kæden til at træffe det triste valg, fortæller uddeler Mette Jensen.

- Det er vi selvfølgelig meget kede af. Jeg ville gerne have fortsat, men vi ligger i et område med hård konkurrence, og det har gjort det svært at skabe overskud, siger Mette Jensen, der kom til Dagli' Brugsen i den sydlige del af Frederikshavn den 1. januar i år.

- Der er desværre ikke udsigt til at vende situationen med underskud, og derfor har man valgt at lukke, siger Jens Juul Nielsen, der er informationsdirektør i Coop, der ejer Dagli' Brugsen.

Indenfor kort afstand for Dagli' Brugsen i Mølleparken ligger også en Aldi og Rema1000 og lidt længere væk en Netto.

Sidste dag, hvor Dagli' Brugsen i Mølleparken holder åbent, bliver den 30. juni. Det er endnu ikke helt på plads, hvordan lukningen kommer til at foregå, men der bliver løbende fyldt op med ferske varer, mens varer med lang holdbarhed sælges ud.

Mens kunderne først fredag er blevet informeret om den kommende lukning, har de ansatte vidst det i en uges tid.

Der har været 15 ansatte i Dagli' Brugsen, og de er som udgangspunkt sagt op fra 30. juni, men Coop vil forsøge at hjælpe dem til et andet job.