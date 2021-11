Undersøger muligheden for at få russisk besætning hjem

SKAGEN:Det russiske forskningsskib "Akademik Ioffe" har nu været tilbageholdt i mere end en uge ud for Skagen havn, fordi fogedretten i Hjørring - efter millionkrav fra det canadiske selskab One Ocean Expeditions - besluttede at tilbageholde skibet.

Og det får formentlig ikke lov at sejle videre lige foreløbig, da russerne indtil videre ikke har villet betale de 40 mio. kr., som det canadiske selskab har fremsat krav om.

Nu oplyser den russiske ambassade i Danmark så til TV2 Nord, at man undersøger muligheden for at evakuere de 61 personer, der befinder sig ombord på skibet. Ifølge ambassaden drejer det sig om 38 besætningsmedlemmer og 23 forskere.

Ambassaden oplyser desuden, at man er klar til at yde den nødvendige hjælp, hvis nogen ombord ønsker at forlade skibet og rejse hjem til Rusland.

Stødte på grund

Tvisten mellem ejerne af det russiske skib, P.P. Shirshov Institute of Oceanology of Russian, og One Ocean Expeditions stammer tilbage fra 2018, hvor canadierne chartrede skibet til krydstogtsekspeditioner.

Det var i forbindelse med en af disse ekspeditioner, at skibet stødte på grund med en større gruppe passagerer ombord.

Grundstødningen medførte en række omkostninger for det canadiske firma, som valgte at lægge sag an mod de russiske ejere, da de mener, at grundstødningen var besætningens skyld.