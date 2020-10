Undrer du dig også? Derfor er strandkanten i Sæby rød

SÆBY: Hvis du havde forestillet dig, at du skulle dyppe tæerne i Kattegats forholdsvis lune hav i din efterårsferie, så skal du måske til at lægge dine planer om. I hvert fald, hvis du ikke er så glad for at træde i alger. For dem er der nemlig masser af på Sæby Nordstrand i øjeblikket.

Et ret usædvanligt syn pryder nemlig strandens ellers gullige belægning rød, og det er der en god forklaring på. Et helt særligt naturfænomen har nemlig ramt den nordjyske havneby.

Såkaldte rødalger er nemlig skyllet op på strandkanten, og det er til stor gene for både barnlige badeglade sjæle og menneskets bedste ven. Algerne er nemlig klumpet op i tykke lag på overfladen.

- Algerne er skyllet op på stranden her i efteråret. Der kommer løbende flere alger til. Det kommer fra havet, fortæller naturvejleder i Frederikshavn Kommune, Bo Storm, til NORDJYSKE.

Sæby Nordstrand er udstyret med et blåt flag, der normalvis er lig med udmærkede forhold. I øjeblikket er vandtemperaturen ifølge DMI på 14,4 grader.