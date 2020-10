Ung mand kom lettere til skade i trafikuheld

FREDERIKSHAVN:En 25-årig mand kom onsdag aften lettere til skade i et trafikuheld i Frederikshavn. Det skete, da manden kørte ad Suderbovej mod syd og overså sin vigepligt i krydset ved Gærumvej.

Her fortsatte han ud foran en 80-årig mand, der kørte ind i siden på den 25-årige uden chance for at undvige, oplyser vagtchef Torben Larsen fra Nordjyllands Politi.

Den ældre herre slap fra uheldet uden skrammer, mens den 25-årige blev kørt til behandling for en skulder, der havde fået nogle slag fra kollisionen samt snitsår på hænderne. Den 25-årige blev efterfølgende sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt.