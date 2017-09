Ung mand slap billigt i narkosag

FREDERIKSHAVN: Det er ret undtagelsesvist, at der gives en betinget dom, når det kommer til narkokriminalitet.

Undtagelsen blev gjort, da en 22-årig mand, som er bosat i Frederikshavn Kommune, ved Retten i Hjørring modtog en dom for sin deltagelse i salg af og besiddelse af hash.

Det drejer sig om en sag i Randers fra 2015, hvor den nu 22-årige mand har tilstået at have solgt hash for ikke under 2.055 kroner samt at have været i besiddelse af 348,3 gram hash.

- Han har ikke lavet noget kriminelt siden, og han er et andet sted i sit liv. Dommeren lagde desuden vægt på, at manden har haft en mindre rolle i sagen. Han blev idømt 30 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste, fortæller anklager Bjørn Fogh fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi.

Da sagen var en tilståelsessag, modtog den 22-årige dommen.