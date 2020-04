Ungdomsuddannelserne starter sportsklasser til august

Hvad enten man interesserer sig for håndbold, fodbold, ishockey, floorball eller en helt femte sportsgren, så er der mulighed for at dyrke sin sport på seriøst plan og tage en ungdomsuddannelse i Frederikshavn fra august. Her starter EUC Nord, Frederikshavn Gymnasium og Frederikshavn Handelsskole sportsklasser i et samarbejde, og tilmeldingerne er begyndt at komme. Nu er der også blevet tilknyttet en sportslig koordinator, som bliver Brian Høj, der allerede i dag varetager Frederikshavn Kommunes talentsportsklasse i folkeskolen.

- Vi er meget glade for at få tilknyttet Brian som kapacitet til vores sportsprogram. Han vil sørge for planlægning af træning, kommunikation med klubtrænere og så videre. Og han vil være med til at sikre den sportslige udvikling hos den enkelte elev, siger Karsten Asmussen, rektor EUC Nord.

Unge kan optages på uddannelsen, hvis de er erklæret uddannelsesparate. De behøver ikke at være elitesportsudøvere, men skal have et seriøst forhold til sin sport og have lyst til at blive bedre. Alle sportsgrene er velkomne, og skolerne ser frem til et godt samarbejde med alle de lokale klubber.

- Vi har ingen begrænsning på hvilken sportsgren, de unge ønsker at dyrke, og inviterer derfor alle lokale klubber til et godt og tæt samarbejde, hvad enten det er en nichesport eller en større sport, siger Thomas Svane, rektor på Frederikshavn Gymnasium.

Med til projektet hører, at der er mulighed for at blive undersøgt hos en fysioterapeut.

Med tilbuddet om sportsklasser håber uddannelsesinstitutionerne at udgøre et unikt tilbud til både lokale unge og unge udefra.

- Vi ønsker at differentiere vores uddannelsestilbud fra andre steder i landet, så vi får mulighed for både at fastholde flere af vores egne unge samt tiltrække unge udefra med dette unikke tilbud. På den måde vil vi gerne bidrage til at sikre en positiv befolkningsudvikling i vores område, siger Brian Andersson, direktør Frederikshavn Handelsskole.

Mod egenbetaling og efter gældende regler har de unge derfor også mulighed for at bo på et skolehjem i byen. Her er der styr på mad, tøjvask, sengetider mv., så de unge trygt kan blive sendt hjemmefra og kan koncentrere sig om skole og sport.

Alle interesserede klubber er meget velkommen til at kontakt Brian Høj for yderligere information.

Er man interesseret i at blive optaget i sportsklassen, skal man kontakte den pågældende uddannelsesinstitution, som man ønsker at starte på.