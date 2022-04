Unge håndboldspillere spillede finaler i Rødspætte Cup - se billeder her

FREDERIKSHAVN:Anden påskedag blev der spillet finaler i håndboldturneringen Rødspætte Cup, hvor 300 hold fra Danmark, Norge, Sverige, Tyskland og Finland har brugt påskeferien på at dyste på håndboldbaner i og omkring Frederikshavn.

- Det var fantastisk og også på en måde vemodigt, for så er det hele jo slut. Det går så hurtigt, vi når dårligt at lande, fra de kommer og til, vi siger farvel til dem, fortæller turneringens økonomiansvarlige, Mads Buje.

Alle finaler foregik i Arena Nord - otte finaler, otte bronzefinaler og otte b-finaler. De bedste lokale resultater var guld til Strandby-Elling og en fjerdeplads til Ffi Håndbold, Frederikshavn.

- Svenskerne havde flest hold i finalerne, og nordmændene vandt flest, fortæller Mads Buje.

Finaler i Rødspætte Cup

Økonomien i turneringen er ikke gjort op endnu.

- Vi håber på, at vi kan sende ud med et plus på en halv million i år, men det er forbundet med stor usikkerhed, hvor vi lander. Mange regninger er ikke kommet ind endnu, fortæller Mads Buje.

Overskuddet går til ungdomsarbejdet i Ffi Håndbold, som står bag turneringen.

- Bestyrelsen bestemmer, hvad det bliver brugt til, men det er en kæmpe stor del af, at vi kan tilbyde håndbold til billige kontingenter og lave gode rammer med gode aktiviteter, og det betyder, at klubben kan give tilskud til de ture, holdene tager på, fortæller Mads Buje.

Nu ser man allerede frem til Rødspætte Cup 2023, hvor man håber at komme op på samme deltagerantal, som der var før de to år med corona-aflysninger. Da lå man på 325 hold i hovedturneringen plus 35-40 hold i mini-Rødspætte Cup, og der var venteliste.

- Vi drømmer om, at der bliver større end nogensinde, fortæller Thomas Buje.