Unge sæbynitters succesdebut på Bremen Teater i København

SÆBY/KØBENHAVN: Der var kæmpestort bifald fra de 400 publikummer på Bremen Teater i København til Sæby Scenens unge skuespillere, da de forleden aften optrådte ved et stort arrangement under overskriften "Hvad vil du med dit digitale liv?".

De unge skuespillere var hyret til at spille uddrag fra forestillingen "Alt er godt#Hjælpmig". Det er en forestilling, de unge selv har leveret alt indhold til og som med assistance fra instruktøren er skrevet af to af de unge skuespillere. Sæby-skuespillernes optræden var på programmet sammen med andre spændende indslag som f.eks. Clement Kjersgaard, Aibhinn Keller fra Facebooks hovedkontor i Dublin, en poetry slam-kunstner, en You-tuber og et interview med online-magasinet SEIN.

Det hele arrangeret af UNG Forbindelse.

- Det er en meget stolt instruktør, der kan fortælle om en uovertruffen god præstation, der høstede den fortjente anerkendelse. Der har naturligt været meget spænding op til denne optræden på den store, kendte Københavner-scene. Vi har fået en stor chance, der er blevet grebet, og de unge har knoklet for at kunne levere varen. fortæller Margaretha Cedergren.

Den unge teatergruppe er et dramahold, der kører i et samarbejde mellem SæbyScenen og Ungdomsskolen. Der er unge deltagere med lige fra Skagen i nord til Sæby i syd. Der deltager også unge fra Hjørring. Aftalen om optræden på Bremen Teater kom i stand efter, at både Natasha Al-Hariri, som er konsulent for UNG Forbindelse, og Margaretha Cedergren deltog i Demokratifestivalen i Frederikshavn for en god måneds tid siden.

- Som ved andre lejligheder rykker vi sammen og finder løsninger. I denne sammenhæng bød Ungdomsskolen ind med bussen, der gjorde det muligt at realisere turen til den store scene i København, siger Margareta Cedergren.

Ud over at få lov at optræde på en scene i København var turen også en mulighed for at opleve, hvordan andre unge engagerer sig og bidrager til at sætte vigtige emner på dagsordenen.

Hjemme igen er teaterholdet på vej til at tage hul på en spændende opsætning, som nye interesserede stadig kan nå at komme med i. Aldersgruppen er fra 8. årgang til ca. 25 år.