Unge sætter poetiske aftryk i midtbyen

FREDERIKSHAVN:Poesiparken går nye veje og indvier onsdag 23. november fem helt nye digte i Rådhusparken i hjertet af Frederikshavn.

Værkerne er blevet skabt i et samarbejde mellem digter og poetry slammer Peter Dyreborg og lokale unge.

60 elever fra tre 10. klasser i Frederikshavn har således på fire workshops i efteråret 2022 sammen med Peter Dyreborg indgået i en kreativ skabende proces, hvor de har leget og eksperimenteret med sproget og fået øjnene op for, hvad poesi også kan være.

Inspireret af de unges ord og sætninger har Peter Dyreborg, der selv er opvokset og har gået i skole i Frederikshavn, skrevet fem digte.

- At arbejde med unge og poesi er altid meget givende, især når man tager udgangspunkt i hverdagen og i nu’et. Men især også fordi netop digte både kan tale ind i tiden og i det tidsløse. Og så er det også sjovt at tænke på, at digtene kommer til at være i Poesiparken mange år frem, siger Peter Dyreborg.

Danskundervisning på en ny måde

Frederikshavn Byfond, der driver og udvikler Poesiparken, har taget initiativ til projektet, og Peter Dyreborg har indgået som tæt samarbejdspartner fra idéen lå på tegnebordet.

Frederikshavn Bibliotek har i samarbejde med kunstneren faciliteret en kunstnerisk skabelsesproces, hvor lokale unge har været på en litterær rejse og oplevet danskundervisning på en ny måde.

- Det er fantastisk, at vi nu får et ungt aftryk i Poesiparken, siger Birgit S. Hansen. pr-foto

Lærerne fortæller, at Peter Dyreborg har en fantastisk måde at ”performe” på, og han fanger eleverne - også de elever, der på forhånd havde bestemt, at det her forløb ikke var noget for dem.

- For os betyder det rigtig meget at være med i projektet, og vi er glade for at have fået muligheden. Det er helt vildt inspirerende at samarbejde med Peter Dyreborg, og han giver en masse gode ideer til, hvordan vi i fremtiden kan arbejde med Poetry Slam, siger Mette Saabye Pedersen og Tina Møller Madsen, der begge er lærere på Privatskolen i Frederikshavn.

Julie Tyron, der er lærer på 10. klassecentret, er glad for at have været en del af processen:

- Eleverne nyder, at undervisningen foregår på en helt anden måde. Det er en engagerende leg med sprog, som er i øjenhøjde med eleverne, og som forhåbentlig giver både indblik og lyst til mere.

Unge aftryk i byens hjerte

Rådhusparken i Frederikshavn midtby er et populært mødested for byens unge, hvor de skater, spiller bold og hænger ud.

Derfor er Remisen midt i parken et oplagt sted at give de unge en stemme. Remisen er et skulpturelt byrumsmøbel bygget i stål og træ.

Rådhusparken i Frederikshavn midtby er et populært mødested for byens unge. Privatfoto

De fem digte er placeret på undersiden af Remisens portaler, så digtene kan læses, når du står under portalens tag.

- Jeg er glad for, at en del dansklærere på skolerne og ungdomsuddannelserne har taget Poesiparken ind aktivt i undervisningen. Flere af 10. klasserne har været på poesivandring i år, og det er fantastisk, at vi nu får et ungt aftryk i Poesiparken, siger Birgit S. Hansen, formand for Frederikshavn Byfond.

Indvielse af ny poesi

Alle, der har lyst til at møde Peter Dyreborg og de unge, der har givet inspiration til de fem nye værker, er velkommen til at deltage i indvielsen, der finder sted onsdag 23. november klokken 11.00 i Rådhusparken.

De nye værker indvies med taler af Birgit S. Hansen, formand for Frederikshavn Byfond og Peter Dyreborg, som vil give en spoken word performance.

Fakta om Peter

Peter Dyreborg er født i 1976 i Frederikshavn og i dag bosat i Valby.

Han er den mest aktive og erfarne poetry slammer i Danmark.

Han er underviser i og er arrangør af poetry slam og spoken word, ligesom han er tilknyttet Det Kongelige Teater.