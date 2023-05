Ups: Fik gravet hul i gasledning

FREDERIKSHAVN:Nordjyllands Beredskab og Nordjyllands Politi er mandag eftermiddag til stede på Ryetsvej i Kilden ved Frederikshavn hvor der er gået hul på en gasledning i forbindelse med noget gravearbejde på stedet.

Det oplyser både Nordjyllands Beredskab og Nordjyllands Politi på Twitter.

Klokken 13.25 blev der stadig arbejdet på at få lukket for gassen til stedet, og politiet forventer, at det vil ske forholdsvis hurtigt.

Ryetsvej er spærret fra Brønderslevvej til Solvang, og hvis man kan lugte gas, så opfordrer politiet til, atman holder sig indenfor.