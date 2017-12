USA-succes lander i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN: Det Musiske Hus og Freddy’s Bar i Frederikshavn samarbejder om et helt nyt koncertformat for lokale musikere og sangskrivere. Der er planlagt ti aftener i 2018.

Det har i mange år været en tradition på spillesteder, barer og klubber i USA, at der flere gange om ugen er "talent-nights" - eller Open Mic aftener, hvor lokale talenter og sangskrivere, kan komme på scenen og prøve sig selv og deres musik af overfor et live publikum - sammen med et professionelt band.

Det vil Det Musiske Hus og Freddys i et samarbejde nu prøve af i Frederikshavn.

- Det bliver til foreløbig til ti aftener her på Freddys i løbet af 2018, hvor vi håber på, at rigtig mange i lokalområdet vil støtte op om talenterne og komme ud, for at høre helt ny musik, siger Freddy Rafn, indehaver af Freddys.

De ti aftener lægges onsdag aften sidst på måneden. En aften i ugen, hvor der er plads til at lytte til musikken og hygge med både band, solister og de øvrige gæster.

- Det er vigtigt for originalmusikken, at der er scener at optræde på. Den rytmiske, livemusik har utroligt dårlige kår disse år. Spillesteder og barer med livemusik bliver der færre og færre af - men Freddys holder fast, og det er grunden til, at jeg og Det Musiske Hus med dette tiltager gerne vil ud af huset og ind et sted, der i forvejen sætter stor pris på musikken, siger spillestedleder for det regionale spillested Det Musiske Hus, Jens Ole Amstrup.

Alle musikere og solister kan tilmelde sig Open Mic aftenerne via Facebookgruppen "Open Mic Frederikshavn". Det er også muligt at skrive sig på plakaten, hvis man besøger Freddys.

Det bliver et professionelt band, der hver gang backer musikere og solister fra lokalområdet. De tre musikere i bandet er alle erfarne livemusikere, der tilmed er parat til at dele ud af deres viden, hvis nogle af de lokale talenter kunne tænke sig det.

- Når du tilmelder dig en Open Mic aften, så får du en henvendelse fra bandet, der sammen med alle de andre på aftenen, planlægger sætlisten og aftaler hvordan musikken skal spilles. Så uanset om du er sanger eller spiller et instrument - eller om du er solo eller i et band - så er Open Mic for dig, slutter Jens Ole Amstrup.