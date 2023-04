Usædvanlig aften på rygcenter: 21 patienter måtte flyttes på grund af  lugt af benzinudslip

SKAGEN:Skagen Gigt- og Rygcenter var de første til at slå alarm, da der torsdag aften begyndte at indløbe flere anmeldelser til myndighederne fra folk i Skagen, der oplevede kraftig lugt af gas eller benzin fra byens kloakker.

Det blev en usædvanlig aften og nat på rygcentret.

Afdelingsleder Markus Brasholt fortæller, at aftenvagten i Skagen ringede til ham torsdag aften klokken 19.20, hvor de fortalte, at de oplevede en lugt af brændstof i huset dér, hvor rygcentret har et varmtvandsbassin.

- De syntes, det var en ret kraftig lugt, og der var lidt bekymring for, hvad det kunne være, fortæller Markus Brasholt.

Han kontaktede derfor den tekniske afdeling i Hjørring på Regionshospitalet, som rygcentret er en del af.

- Indledningsvis vidste vi ikke, hvad det handlede om - kemi fra varmtvandsbassinet, en vandlås, eller hvad der kunne være tale om. Men medarbejderne insisterede på, at det var noget andet og voldsommere, fortæller Markus Brasholt, der sammen med to chefer fra teknisk afdeling tog af sted til Skagen.

De tog også kontakt til miljøvagten og indsatslederen for brand.

- Så overtog de ligesom sagen derfra, mens vi skulle have forholdt os til vores patienter, fortæller Markus Brasholt.

Patienterne blev flyttet

Det begyndte at lugte i en af patientstuerne, og derfor blev alle 21 patienter på rygcentret flyttet over i et opholdsrum i den anden ende af bygningen.

- Det var kun det ene værelse, der lugtede af brændstof, men vi valgte at flytte alle. Det var en sikkerhedsforanstaltning, fortæller Markus Brasholt.

Skagen Gigt- og Rygcenter havde en usædvanlig aften. Arkivfoto: Hans Ravn

Der var nogle, der oplevede lette symptomer.

- Nogle oplevede lidt hovedpine og lidt svie i øjnene, men der var ikke nogen, der blev dårlige, fortæller Markus Brasholt.

Der kom også paramedicinere til stede.

Patienterne blev i opholdsrummet, indtil indsatslederen meldte, at det var sikkert at flytte tilbage på patientstuerne.

- Det endte med at være midnat, før de kunne komme tilbage. Men de var gode til at hygge sig sammen, og der var håndboldkamp i fjernsynet, fortæller Markus Brasholt.

Otte patienter skulle alligevel udskrives næste dag og tog derfor hjem. Resten kunne altså komme i køjen ved midnatstide.

Stille og roligt

Markus Brasholt har aldrig oplevet noget lignende.

- Jeg var dybt overrasket over, at det faktisk var brændstof. Vi troede egentlig, det var noget omkring vores center, indtil vi kunne høre, at andre i Skagen kom med tilsvarende oplysninger. Så vidste vi, at det ikke var relateret til os men til Skagen by.

Han melder, at både patienter og personale håndterede situationen stille og roligt.

- Der var god stemning her til morgen, fortæller Markus Brasholt, der selv tog en overnatning i Skagen og kunne køre deroppe fra fredag formiddag.