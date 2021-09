Usædvanlig passager tændte smil: Træt tårnfalk tog på tun-tur

SKAGEN:Var det en tårnfalk eller måske en tun-falk? Sådan lød joken, da Torben Welle og resten af besætningen på båden Running Angel torsdag fik selskab af en tårnfalk 20 sømil fra Skagen.

- I første omgang baskede den nærmest ind i ruden på pilothuset. Så tog den to-tre runder over båden, inden den endelig kunne sætte sig uden for pilothuset, fortæller Torben Welle, der kunne se falken rykke fra pilothuset til en plads bagerst i båden, hvor den blev siddende den næste halvanden times tid.

Oplevelsen gav en smule kolorit på det, Torben Welle ellers kalder en "lortedag" i forhold til turens egentlige formål: at fange og mærke tun.

En tun - mange spækhuggere

Running Angel og besætningen er en del af et forsøgsfiskeri, som DTU Aqua har stået bag siden 2017. Formålet er at montere en sporingsenhed på de fangede tun, hvorefter de sættes ud igen. På den måde vil man sikre sig mere viden om den store fisk, der de seneste år er vendt tilbage til danske farvande efter mere end 50 års fravær.

Torsdag blev der dog kun mærket en enkelt tun, fortæller Torben Welle.

- Der var en del spækhuggere derude, så vi har en teori om, at de måske har skræmt tunene væk, fortæller han.

I 2017 blev der mærket fire tun, og i 2020 var antallet vokset til 116. Torben Welle fortæller, at der i år kun er blevet mærket omkring 40 tun indtil videre i testfiskeriet, der søndag den 5. september har sidste dag i nordjysk farvand. Senere på måneden fortsætter projektet dog i Gilleleje.

Mens tunene holdt sig væk, blev falken hængende. Privatfoto

Stod af i havnen

Mens tunene holdt sig væk, blev tårnfalken siddende på passagersædet - også selv om der blev sejlet afsted med 35 knob.

- Den klemte kløerne ned i plastikunderlaget, den sad på, og blev siddende, indtil vi nåede ind i lystbådehavnen. Så lettede den og tog et par runder over båden. Den havde åbenbart bare trængt til en pause for at komme til kræfter igen. Det var en dejlig oplevelse ovenpå en dag, der ellers ikke var gået som håbet, konstaterer Torben Welle, der håber på mere held i de kommende uger, hvor det ikke længere gælder afmærkning, men fangst og partering af tunene - et projekt, som Torben Welle står for koordineringen af.

Den danske tun-kvote tillader i alt fangst af fem tons tun, hvilket svarer til 15-19 tun. De parterede tun skal ligesom de afmærkede bruges til at blive klogere på fiskene.