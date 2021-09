Usædvanligt indbrud: Sulte tyve stjal fritter og bøffer

FREDERIKSHAVN:Det er for det meste dyre designermøbler, smykker eller værktøj, som tyve tager med sig, når de begår indbrud.

Det er nemlig tyvekoster, der er lette at omsætte. Det kan man selvfølgelig også sige om rovet ved et indbrud i Frederikshavns rideklub i sidste uge - selvom valgte at tyvekoster er noget usædvanlig.

Mellem torsdag og lørdag brød ukendte gerningsmænd en dør til rideklubben op og stjal pommes frites, burgerbøffer og en culottesteg.

Stjal større antal figurer

Til gengæld var det et mere traditionelt indbrud, da tyve natten til tirsdag slog til mod Kop og Kande i Brønderslev.

Klokken 02.22 gik alarmen, da skydedøren til forretningen blev brudt op.

Indenfor stjal gerningsmændene et større antal Kay Bojesen figurer til en værdi af omkring 30.000 kroner.