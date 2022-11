Utrygge borgere kontaktede politiet: Fremmed mand tog billeder af deres huse

FREDERIKSHAVN:Flere bekymrede borgere på Borupsvej i Frederikshavn henvendte sig lørdag eftermiddag til Nordjyllands Politi.

De var nervøse, fordi en mand gik rundt i villakvarterets haver og tog billeder af huse.

Det viste sig dog, at manden var i lovmæssig ret til at beskue og tage billeder af villaerne - faktisk gjorde han det i en god mening.

Politiet fik hurtigt fat i manden og kunne konstatere, at der var tale om en medarbejder fra et bygningsfirma, som var ude at tage billeder for at dokumentere eventuelle sætningsskader i forbindelse med noget byggeri, der har været på havnen, fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi Karsten Højrup.

- Men folk synes jo også, det er lidt underligt, at man går ind i haven og tager billeder af husene. I de her tider, skal man nok lige banke på først og spørge, om det er okay, tilføjer han.

- Vi har snakket med ham, og det er et legalt forhold, men borgerne er selvfølgelig utrygge alligevel.